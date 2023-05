Damien Trimboli n’endosse pas le costume de favori

Pour beaucoup, le Condruzien est le grand favori de cette finale. Mais n’allez pas dire à Damien Trimboli que ses poulains vont venir à bout de Spy les deux doigts dans le nez. “Ce n’est pas parce que nous avons gagné 6-0 au dernier match de championnat que tout ira tout seul, raconte le mentor du Condruzien. Je l’ai d’ailleurs répété aux gars pendant la semaine. Les deux matches de championnat, il ne faut plus y penser. Ce dernier match n’est pas représentatif. Nous, nous devions absolument gagner pour aller au tour final. Spy n’avait plus rien à jouer et le coach avait fait tourner. Ce sera un match totalement différent ce samedi. Et je sais que Spy a des individualités et des gars d’expérience comme Fromont et Delvigne qui peuvent embêter pas mal de monde.”