Delvigne veut terminer en beauté

On le sait, la préparation de cette finale a été perturbée du côté de Spy. Le comité a en effet décidé de se séparer d’Eddy Broos, le coach de l’équipe… avant de le réintégrer quelques jours plus tard, à cause, notamment, de la menace de plusieurs joueurs de ne pas disputer cette finale si le coach n’était pas là. “Et je faisais partie des joueurs qui n’auraient pas joué, raconte Bryan Delvigne. Comme d’autres, je soutiens le coach. C’est clair que ce qu’il s’est passé, cela n’a pas été évident à le gérer. Et ce n’est pas très glorieux. Nous avons eu plusieurs réunions avec le comité, avec le staff, nous n’avons pas eu entraînement pendant une semaine. Ce n’était pas chouette. Gagner pour prouver que nous avions raison de soutenir le coach ? Oui, clairement. Nous voulons gagner pour le coach. Car il ne faut pas se mentir, avec le comité, tout n’a pas toujours été rose. Nous avons vécu une saison compliquée, mais nous avons l’occasion de bien la terminer. Profitons-en.”

”Je ne me retrouve plus dans la mentalité actuelle”

Pour plusieurs joueurs, ce sera en effet la dernière sous les couleurs de Spy. Et pour Bryan Delvigne, ce sera la dernière tout court. Après avoir usé ses chaussures sur tous les terrains de la province de Namur, l’homme a décidé de ranger son sac au fond de l’armoire. “Je peux difficilement espérer mieux qu’une finale de Coupe pour finir ma carrière, juge Bryan Delvigne. Et je ne rêve que d’une chose, c’est de gagner le trophée. Dans dix ans, quand je parlerai de la fin de ma carrière, j’ai envie de pouvoir dire que j’ai terminé en gagnant la Coupe. Pourquoi j’arrête ? Oh, c’est un tout. Je ne me retrouve plus vraiment dans la mentalité actuelle. La motivation est aussi un peu moins présente. En plus, quelques petites blessures commencent à arriver et j’ai aussi envie de consacrer un peu plus de temps à ma vie de famille.”

Pour arriver en finale, Spy a notamment dû sortir Beauraing, club hôte de cette finale. Et en début de saison, pas grand monde n’aurait misé sur un duel final entre Spy et le Condruzien. “C’est vrai que nous ne devions pas être les deux équipes le plus souvent citées, sourit Bryan Delvigne. C’est logique, les gens parlent d’abord des gros bras de P1. Et ils citent évidemment Grand-Leez, le spécialiste de la Coupe. Mais une affiche un peu plus originale, ce n’est pas mal non plus hein. Un favori ? Pour moi, c’est du 50/50. Une finale ou un match de championnat, cela n’a rien à voir.”

Le Condruzien et Spy se sont affrontés lors de la dernière journée de championnat. Le score ? 6-0. "Je peux vous dire que je l’ai toujours en travers de la gorge, assure Bryan Delvigne. Nous n’avions pas mis notre meilleure équipe ce jour-là et nous n’avions plus rien à jouer contrairement au Condruzien, mais en prendre six, cela fait mal. Nous voulons remettre les pendules à l’heure. Cette saison, nous avons pris onze buts contre le Condruzien, ce n’est pas normal. Une équipe qui ne nous convient pas ? C’est vrai que l’an dernier, nous avions déjà perdu nos deux confrontations. Mais bon, il faut bien que la série noire s’arrête un jour. Et j’espère bien qu’elle prendra fin ce samedi.”