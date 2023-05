Jean-François Beguin, coach de Loyers, préface la finale de Coupe

Coach de Loyers, Jean-François Beguin a eu l’occasion d’affronter les deux équipes en championnat. Il est donc bien placé pour donner son avis sur cette finale. “Je pense quand même que le Condruzien va s’imposer, raconte Jean-François Beguin. Cette équipe a terminé la saison en boulet de canon. C’est une équipe bien rodée et où la stabilité est plus importante que du côté de Spy où les dernières semaines ont été un peu agitées. Si le Condruzien met du rythme et de l’intensité, je pense que cela tournera en sa faveur.”