Niksjens : "Un souvenir malheureux"

Rapidement réduit à dix, le Condruzien n'a pas pour autant mis le but devant son but. "Même lors des prolongations, nous n'avions pas dans la tête de bloquer tout derrière pendant trente minutes pour attendre les tirs au but, raconte l'ancien joueur d'Oppagne. Nous avons continué à jouer vers l'avant, tout en gardant une bonne organisation. Est-ce que nous aurions gagné en restant à onze ? Imposible de répondre. Je ne sais pas si cela aurait été plus facile. Ce que je peux dire, c'est que pour le spectateur, cela aurait été plus agréable."

Et pourtant, tout avait bien débuté pour les Verts. "Nous n'avons pas cru que c'était dans la poche avec l'ouverture du score car il restait du temps, mais en tout cas, nous étions bien partis. Et puis, le but et la rouge, cela chamboule un peu tous nos plans. Ce que je me dis sur le moment ? Qu'il va falloir faire preuve de solidarité. Mais cela tombe bien, c'est notre force donc je n'étais pas inquiet.""