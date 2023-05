Si Spy a pu soulever la Coupe, après cinq minutes et l'ouverture du score du Condruzien, pas grand monde n'aurait misé un euro sur une victoire des troupes d'Eddy Broos. "Ce que je me dis après l'ouverture du score ? Que c'est une frappe sortie de nulle part, commente Florian Fromont. Je me retourne, je vois le kop et les joueurs adverses s'enflammer. Je me dis que ce n'est pas possible, que nous ne pouvons pas perdre. Heureusement, nous avons eu la bonne réaction. Même avant l'égalisation, nous étions déjà mieux dans le match. Fatalement, égaliser et voir l'adversaire prendre rouge sur la même phase, cela booste tout le monde."

Un but égalisateur signé Florian Fromont qui n'a pas tremblé au moment de s'élancer pour tenter de convertir son penalty. "Est-ce que j'étais plus stressé que d'habitude ? Pas du tout. Et honnêtement, je l'étais même moins que les autres fois, assure celui qui a terminé pichichi de la P1. Quand j'ai posé le ballon, je savais déjà où j'allais frapper. Les gars du Condruzien ont tenté de me perturber en disant que j'allais rater, mais j'étais serein. Et le gardien peut toujours plonger, il n'a quasiment aucune chance de sortir le cuir. Je frappe à cinq centimètres du poteau, en mettant de la puissance."

Spy a finalement dû attendre les prolongations pour passer devant. Un but tombé sur un assist de Florian Fromont. "De ce côté-là, je tire les corners en alternance avec Bryan Delvigne, mais comme il était sorti, je l'ai pris, raconte le futur joueur de Manage. Le but devait tomber sur phase arrêtée ? Oui. Enfin, le Condruzien avait peut-être plus de répondant sur des phases pareilles avec les grands gabarits. Nous aurions pu passer devant plus tôt. Nous aurions dû garder le ballon un maximum et faire courir notre adversaire, mais nous avons fait preuve d'un peu trop de précipitation."

Si Spy visait le tour final en début de saison, les Rouge ont échoué dans cette mission. Mais le succès de samedi vient faire oublier une saison pas évidente, que ce soit d'un point de vue sportif ou extra-sportif. "Finalement, il vaut mieux terminer hors du top 5 et gagner la Coupe que de participer au tour final en étant sorti au premier match, juge Florian Fromont. Cette Coupe, cela sauve notre saison. Nous n'avons pas eu la vie facile, avec des prolongations contre le Condruzien, Beauraing ou un succès aux tirs au but face à Wépion. Mais nous méritons ce trophée. Et cette Coupe, nous l'avons aussi gagnée pour le coach et pour Bryan Delvigne, qui disputait son dernier match."