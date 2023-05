Une Marchal puissance trois à Beauraing

Si Beauraing partait avec les faveurs des pronostics, grâce notamment à sa victoire (9-0) face à Bioul voici quelques semaines, les Beaurinoises ont souffert. Menées à deux reprises, 1-0 et 2-1 au repos, les Bleues n’ont pas eu la vie facile. “C’est vrai que nous pensions que ce serait peut-être un peu plus simple, avoue l’offensive de Beauraing. Comme nous avions gagné les deux affrontements en championnat, des filles ont peut-être cru que ce serait dans la poche. Mais personne ne pensait que nous allions gagner les deux doigts dans le nez car on sait qu’un match n’est pas l’autre. La première période n’était vraiment pas bonne. Notre coach a haussé la voix à la mi-temps et cela a été utile car c’était un peu meilleur au deuxième acte.”

Pour s’en sortir, Beauraing a pu compter sur une Coralie Marchal au sommet de son art. Avec un triplé, la Beaurinoise a été la joueuse du match, sans aucune hésitation. “Personnellement, j’aurais difficilement pu rêver mieux, confesse l’intéressée. Mais comme je l’ai dit, nous n’avons pas livré un bon match. Ce que j’ai ressenti au moment du troisième but ? Une forme de soulagement. Mais je ne me suis pas dit pour autant que la victoire était dans la poche. Car il restait vingt grosses minutes. Nous avons tenté d’aller mettre le quatrième, histoire de pouvoir vivre des dernières minutes un peu plus sereines, mais sans réussite. Heureusement, cela n’a pas porté à conséquence.”

La Coupe de ce week-end vient donc terminer une belle année pour Beauraing. Deuxièmes en championnat derrière Andenne, l’ogre de la série, Coralie Marchal et ses équipiers peuvent tirer un bilan positif de la cuvée 2022-2023. “Nous avons tenté d’embêter Andenne le plus longtemps possible dans ce championnat, mais il faut savoir reconnaître que cette équipe était tout simplement plus forte, juge Coralie Marchal. Mais nous avons quand même réussi à battre Andenne en demi-finale de Coupe, donc, nous avons montré que nous pouvions rivaliser. Est-ce que nous allions ambitionner de monter à l’issue de la saison prochaine ? Si nous en avons l’occasion, je pense que cela pourrait être une bonne chose. Maintenant, c’est une décision que nous devons prendre en équipe. Nous savons aussi qu’une montée, cela signifierait un budget plus important.”