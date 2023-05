Loïc Besson de retour sur ses terres

Même s’il jouait à Liège, Loïc Besson restait attentif à ce qu’il se passait à Namur. “Comme j’habite à Malonne, Namur, c’est le club de ma ville. J’ai quelques connaissances au sein de l’effectif et il m’est arrivé d’aller au stade, dit-il. Je suivais les résultats. Deux montées en deux ans ? C’est vrai que c’est assez rare. C’est rapide, mais je pense que le président a travaillé correctement. Si l’équipe a obtenu de tels résultats sur les deux dernières saisons, c’est qu’elle le méritait. En plus, je vois que le président se démène pour avoir un peu plus de fonds.”

Passé par Virton, Loïc Besson avait ensuite rejoint Liège à l’aube de la saison 2020-2021. “Une année bousillée par le Covid, se souvient l’intéressé. Nous n’avons joué qu’un match, en Coupe de Belgique face à Anderlecht. Les deux dernières saisons étaient par contre superbes. L’an dernier, nous avons raté le titre lors de la dernière journée. Mais cette année, nous avons rempli le contrat.”

En revenant à Namur, Loïc Besson espère augmenter sensiblement son temps de jeu. “C’est vrai que je jouais un peu moins à Liège, confie-t-il. Je compte jouer davantage la saison prochaine, mais ce sera à moi de prouver que je le mérite. Je n’ai aucune certitude de jouer. Quand j’ai su que Namur était intéressé par mon profil, je n’ai pas longuement hésité. D’autant plus que l’équipe était de retour en D1 amateurs, une série que je connais bien.”

Du haut de ses 24 ans, Loïc Besson a tout pour percer chez les Merles. “Je suis assez polyvalent, mais mon poste de prédilection, c’est médian défensif, narre l’intéressé. En tant que numéro 6, je me sens très bien.”