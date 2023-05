Manu Brunet, nouveau directeur sportif du Hockey Namur

Dans un communiqué, Hockey Namur a annoncé l’arrivée de Manuel Brunet comme nouveau directeur sportif du club. “Le hockey et les clubs évoluent beaucoup et se professionnalisent. C’est dans ce contexte, et celui de la définition de la stratégie de notre association que s’inscrit l’arrivée de Manuel Brunet, indiquent les responsables du club. Cette vision se veut principalement axée sur la mise en place du meilleur encadrement pour nos membres. Manuel Brunet a directement été séduit par notre projet de club et sa stratégie. Son arrivée au club marque le début d’une nouvelle ère pour notre association et ses membres dès lors que nous sommes désormais bien installés dans nos belles infrastructures.”