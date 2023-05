Il n’y avait “que” 494 concurrents sur la ligne d’arrivée de la 10e édition du trail de Namur. Après des éditions à plus de 1000 voire 1500 athlètes, comment expliquer ce succès faiblissant de l’épreuve chère aux Namurois ? “Le taux de participation est en baisse, c’est un fait. Je pense que les 20 km de Bruxelles n’y sont pas pour rien. Ce sont tout de même près de 40 000 personnes qui courent dans la capitale. Et puis, il y a quelques épreuves à gauche, à droite. Finalement, dans le milieu de la course, le choix est très vaste et les amateurs se diluent sur plusieurs épreuves. Et c’est très bien comme ça. Nous ne sommes pas déçus. Il y a énormément d’épreuves, certaines mourront, d’autres poursuivront. En ce qui nous concerne, il n’y a encore aucune décision de prise”, dit Mathieu Piron en laissant planer le doute.

Le 8 km

Après une petite déception… précisément sur les 20 km de Bruxelles, Nathan Lindekens a décidé d’en découdre avec le 8 km namurois. “Je suis parti prudemment en restant dans le groupe de tête. Avec Eliot Balbeur, on est revenu sur le coureur de tête vers le 4e kilomètre. Les jambes étaient OK donc j’ai relancé. Les autres se sont accrochés mais ont fini par céder et je les ai gardés à distance malgré la Tienne Maquet à descendre et la Tienne Hola à remonter”, commente le gagnant. Eve Delmée s’est imposée chez les femmes pour son 1er trail. “Beaucoup de relances et des côtes piquantes au menu mais c’était une chouette ambiance”, dit la traileuse en herbe.

Le 16 km

En préparation pour l’Xterra Belgique, Joachim Libois s’est (ré) essayé au trail. Le triathlète, amateur de route, a profité d’un terrain bien sec pour faire la différence sur Damien Libert et le récent champion de Belgique de course de montagne, Rémy Bastien, sur la moyenne distance. “Le terrain était assez sec, ce qui avantageait les non-traileurs. J’ai fait la différence dans les parties roulantes. Je suis assez satisfait de la performance et c’est de bon augure pour l’Xterra”, précise le coach du Triathlon Club d’Andenne. Belle avance pour Bonnie Van Wilbgenburg chez les dames, avec un top 10 général dans la poche.

Le 24 km

Du haut de ses 46 ans, et 10 ans après sa dernière victoire au trail de Namur, Fabrice Pasque a remporté le 24 km. “Depuis janvier, je sens que mes 10 kilos de moins et la reprise sérieuse des entraînements payent. Côté course, je n’ai pas chipoté et j’ai envoyé du lourd dès le début, avant de relâcher en seconde partie de parcours”, se rassure Fabrice, avant d’aborder son objectif, le trail du Haut Giffre, à Samoens, fin juin. Toujours avec la ferme intention de faire du mieux possible, Maëlle Lambert s’est montrée la plus efficace chez les dames. “Il y avait pas mal de parties roulantes ou de route, où il était possible de bien relancer. Malgré deux petites erreurs de parcours, je suis remontée pour retrouver ceux qui m’accompagnaient au départ.”