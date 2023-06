Lucie Watillon de retour à son meilleur niveau

Il faut dire que la première partie de saison de la jeune fille a été perturbée par quelques ennuis de santé. Touchée par la mononucléose, l’étudiante en ergothérapie a dû s’arrêter pendant quelques semaines. “C’est évident que cela a eu un impact sur mon début de saison, mais je constate que j’ai su me remettre dans le bain assez rapidement, juge Lucie Watillon. J’ai vite su reprendre le rythme. Trois semaines après la mononucléose, j’avais une compétition et j’ai su réaliser de belles performances. Après, oui, j’aurais sans doute encore pu être en meilleure forme, mais étant donné les circonstances, je suis contente.”

Dans quelques jours, Lucie Watillon participera à une autre Coupe d’Europe, à Inssbruck. Ensuite, place au lead, sa discipline de prédilection. “Oui, il ne me reste plus qu’une compétition en bloc. J’ai déjà été sélectionnée pour deux Coupes du Monde en juillet. Et ensuite, nous aurons les Coupes d’Europe où j’espère atteindre la demi-finale.”

Pour rappel, Lucie Watillon est en train de vivre sa première année au niveau senior. Un monde de différence par rapport à ce qu’elle a pu connaître dans le passé. “C’est un gros gap, dit-elle. Franchement, on sent vraiment le changement de niveau. Je parlais du niveau physique en évoquant ce que je pouvais améliorer. C’est là que je remarque la différence par rapport à avant. Vous avez aussi une densité de grimpeuses qui augmente d’année en année. De plus en plus de filles arrivent sur le circuit et elles sont vraiment de qualité. Les JO de Paris en 2024 ? Cela arrivera vite. Ce n’est pas forcément mon objectif principal. Moi, je vise plus spécialement Los Angeles en 2028. Mais Paris, je le garde en point de mire, c’est ce qui me guide dans mes entraînements.”