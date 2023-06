Namur transfère un gardien de la RAAL mais ce n’est pas Libertiaux

Le troisième transfert des Merles est connu. Après Loïc Besson (Liège) et Adel Sbaa (Rochefort), un autre jeune joueur a signé. Il s’agit du gardien de La Louvière, Damien Herman. Son concurrent au Tivoli Clément Libertiaux, sur le départ également, a été approché mais il prendra une autre direction. Damien, 20 ans, a signé pour un an avec option. "Je viens de Blegny et j’ai effectué toute ma formation au Standard, explique le nouveau gardien de l’UR. Je suis ensuite passé deux ans par Seraing et une saison au RFC Liège (où il a évolué avec Loïc Besson). Je m’entraînais avec le noyau A, comme doublure de Kévin Debaty. Je n’ai pas joué en première." Par contre, cette année, durant son passage à la RAAL, il a pu prouver qu’il avait un sacré potentiel en jouant pas mal de rencontres avec l’équipe A, en N1. "Après avoir débuté sur les huit premières journées sur le banc, j’ai disputé 23 matchs au total, renseigne le Liégeois. Et j’ai sorti 11 clean sheet. J’ai travaillé dur durant la préparation pour recevoir ma chance et une fois qu’elle est venue, j’ai su la saisir. Ce sera la même chose à Namur. Je viens pour jouer mais si la concurrence est plus forte, c’est le jeu. Une rivalité saine et correcte permet d’avancer."