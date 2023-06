La saison folle de Constance Brackman au Standard : “L’aboutissement de tout un travail”

Entre deux examens, la Rhisnoise a pris le temps de revenir sur sa saison. Et comment ne pas commencer par évoquer cette victoire face à Genk en finale de Coupe devant un Sclessin en feu. “Terminer l’année de cette manière, c’est un énorme plaisir, raconte Constance Brackman. Pour beaucoup de joueuses, dont moi, c’était la première fois que nous avions l’occasion de jouer devant autant de monde, dans une ambiance pareille. On a vraiment senti que le public nous poussait et nous en avons profité à fond. Car nous savons que cela ne pas arriver tous les jours.”

Si les joueuses de Stéphane Guidi avaient dû attendre les prolongations pour émerger, elles n’ont jamais vraiment douté. “Je pense que nous sommes restées confiantes jusqu’au bout, dit Constance Brackman. Nous aurions dû plier le match plus tôt, mais nous avons manqué d’efficacité. Un peu comme en championnat. Genk, c’était notre bête noire, nous avions un peu d’appréhension, mais nous avons fait le boulot.”

Le boulot, Constance Brackman et ses équipières l’ont aussi réalisé en championnat. “Le but était d’être en play-off, dit-elle. Cela a été plus qu’atteint. Dans les play-off, nous n’avions plus de pression et nous avons joué du très beau football. La preuve, à un moment, nous étions à deux points de la première place. Nous aurions même pu espérer le titre à certains moments. Et nous terminons avec la meilleure défense, c’est une fierté.”

Une ligne défensive où Constance Brackman a crevé à l’écran. Repositionnée en défense centrale, la jeune fille, qui a prolongé au Standard jusqu’en 2025, a fait parler tout son talent. “Ce n’est pas là que je devais évoluer, mais avec les blessures, le coach n’avait pas mille solutions, signale Constance Brackman. Dans un premier temps, ce n’était pas facile de trouver mes marques, mais j’ai su me faire une place et j’ai pris du plaisir à jouer là. Cela se passait vraiment bien avec Maud Coutereels, mon binôme dans l’axe défensif. Maintenant, je ne sais pas si je vais rester à cette position, cela dépendra aussi du système utilisé. Ma prolongation de deux ans ? C’était logique de continuer au Standard. Je suis toujours aux études à Liège, je me sens bien dans le club, nous jouons à un bon niveau et c’est plus facile avec mes études. Donc, pourquoi partir ? D’autant plus que la saison prochaine, nous nous entraînons davantage en matinée.”

On l’a dit, Constance Brackman a aussi eu l’occasion d’avoir du temps de jeu avec les Flames cette saison. Déjà reprise en 2021, la jeune fille a fait partie de la dernière sélection de l’équipe nationale. “Cela fait plaisir. C’est toujours une fierté d’être rappelé, avoue Constance Brackman. Je ne m’attendais pas forcément à avoir du temps de jeu, mais j’ai pris tout ce qu’on me donnait. Si je vais retenir la Coupe ou les Flames en priorité ? Je vais quand même citer la victoire en Coupe. Car c’est l’aboutissement du travail de toute une saison. Et puis, pour gagner ce trophée, il a fallu s’arracher car notre tirage n’était pas évident. J’ai vraiment la sensation que cette Coupe, nous la méritons plus que personne. Après, l’équipe nationale, cela reste aussi un super souvenir”