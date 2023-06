Lives-sur-Meuse : du marquage routier luminescent

Les marquages routiers luminescents sont une innovation qui vise à améliorer la sécurité sur les voiries non éclairées. "Ce nouveau système utilise des pigments photoluminescents afin de créer des marquages routiers qui sont visibles dans l'obscurité la plus totale. Ce système de marquages routiers en peinture est facile à poser et peut être utilisé sur diverses surfaces, y compris les RAVeL, les parkings et les pistes cyclables. Le pigment photoluminescent est alimenté par l'énergie du soleil, il ne nécessite pas d'électricité ni de source d'énergie supplémentaire, ce qui en fait une solution écologique et économique."