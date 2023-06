Philippe Deneffe (62 ans) se lance un défi “du cœur”

”Voici maintenant six ans que je n’ai plus parcouru autant de distance, commence-t-il par nous expliquer en évoquant le volet sportif de l’histoire dont il va être l’acteur principal. “J’avais dû mettre un gros coup de frein à ma pratique de la course à pied après le marathon de Chicago 2017, durant lequel je m’étais occasionné plusieurs déchirures musculaires. Il y avait près de dix ans que je courais des trails et des ultra trails. Une première en 2006 sur celui des Caracoles, dans notre région. Puis le 100 km des célestes, celui des Templiers en France. La CCC, puis deux fois l ‘UTMB, en 2010 et 2011. Et encore d’autres…”

Pour aider aussi “Projet 10 femmes pour un 4000”

Lors de cet Ultra trail du Mont Blanc 2011, Philippe Deneffe avait déjà mêlé sport et solidarité. Il s’était mis en tête de récolter des fonds pour les enfants placés en soins palliatifs et 9700 euros avaient été reversés à une association à l’époque. Même disposition d’esprit donc cette fois-ci. Avec, en plus, une énorme touche personnelle qu’il évoque avec pudeur.

”En 2021, mon épouse a été victime d’un cancer du sein, explique-t-il. Elle s’est battue et s’en est sortie. Elle va d’ailleurs participer fin juin au “Projet 10 femmes pour un 4000”, à savoir qu’avec 9 autres patients de l’hôpital de Mont Godinne, elles vont gravir le Monte Rosa, un 4000 mètres dans le nord de l’Italie. C’est aussi en voyant son parcours que mon mental est renforcé pour parvenir à boucler mon solo…”

En courant et en marchant, guidé par un GPS sur base d’une trace concoctée par son fils Guillaume (15e lors du dernier UTMB, pour rappel), Philippe renouera donc avec l’effort sur le long.

”J’ai toujours pensé que je recommencerai ça après le marathon de Chicago, fait-il. Cela dit, je suis un peu trop vieux maintenant que pour pouvoir respecter les barrières horaires sur de grandes courses. J’ai bien fait en 2020 le 65 km de l’ultra de Gran Canaria et j’irai l’an prochain sur le 50 km du Lavaredo. Mais un ultra de 100 miles, cela me paraît désormais bien trop difficile….”

Les accompagnants sont les bienvenus, notamment la nuit. Pour l’anecdote, on rappellera que la passion de Guillaume pour les grandes courses “montagne” est venue lors de la TDS, course de 125 km au programme de la semaine UTMB 2016. Philippe avait dû abandonner au 85e km sous les yeux de son fils, qui assurait son assistance. Ce jour-là, le fiston, qui avait tout de même un bon 2h33’ sur marathon à son palmarès, s’était comme juré de venger le paternel (chose faite en 2018 avec une 35e place sur 1600 sur cette course).

”Il sera donc avec mon épouse pour m’assister, avec sa caravane, termine le paternel. Si j’ai un coup de mou et que j’ai besoin d’une petite sieste, elle tombera à point. Il devrait également y avoir des amis et des connaissances qui viendront faire des parties avec moi. La nuit, cela peut clairement aider, notamment au niveau de l’orientation…”

Aidez-le

Les personnes qui souhaitent apporter un soutien peuvent le faire en versant ce qu’ils veulent sur le compte BE74 0829 1345 7007 en indiquant nom et prénom. La moitié des fonds récoltés ira à l’hôpital Mont Godinne, l’autre au Télévie.