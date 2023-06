Après deux grosses années en Croatie, Lindon Selahi pourrait relever un nouveau challenge

Quatrième en championnat, Rijeka a atteint son objectif : une qualification pour les préliminaires de la Conférence League. “Nous avons réalisé une très grosse seconde partie de saison. Les premiers mois étaient compliqués, nous avons changé deux fois de coach avant de trouver une stabilité. ”

Après des passages à Anderlecht et au Standard chez les jeunes, Lindon Selahi avait pu goûter aux joies d’une titularisation avec les Rouches. Sous Sa Pinto, le médian avait débuté lors du match de play-off à Anderlecht. Remplacé au repos, il n’avait ensuite plus jamais disputé la moindre minute avec les Liégeois. Pas conservé par le Standard, Lindon Selahi avait rebondi aux Pays-Bas avant d’arriver à Rijeka, à l’été 2021. “Et si je pouvais revenir en arrière, j’effectuerais le même choix, assure Lindon Selahi. J’ai énormément appris là-bas, j’ai rencontré des grands adversaires, j’ai joué des rencontres européennes. Après les Pays-Bas, j’étais libre. Je suis resté un mois sans rien et puis, le directeur sportif de Rijeka m’a appelé. Je me suis rendu sur place, j’ai visité les installations, on m’a présenté le projet et j’ai accepté. Le niveau ? C’est plus physique en Belgique. En Croatie, c’est plus technique avec un jeu basé sur la rapidité. Les quatre premières équipes pourraient jouer les play-off en Belgique. Le Dynamo Zagreb, il pourrait jouer les premières places. Le reste est un peu plus faible. C’est aussi un championnat spécial, avec dix équipes. Nous jouons quatre fois contre les mêmes adversaires.”

Beaucoup d’appelés, mais peu d’élus

S’il reste encore une année de contrat à Lindon Selahi, le médian ne devrait pas rester à Rijeka. “Mais nous verrons de quoi l’avenir sera fait, précise-t-il. Rijeka est un club qui vit grâce aux transferts. Chaque année, le club doit vendre pour pouvoir vivre. Si une belle offre arrive sur la table me concernant, nous discuterons. Le championnat dont je rêve ? L’Angleterre, mais je pense que mon profil conviendrait mieux au football allemand.”

Un retour en Belgique pourrait également être une opportunité. L’été dernier, Lindon Selahi avait eu quelques touches avec le Standard. “Damjan Pavlovic rejoignait Rijeka. Il était envisagé que je fasse le chemin inverse avec une compensation financière pour le club, note Lindon Selahi. Le coach, Ronny Deila, avait préféré un autre joueur. Maintenant, je ne sais pas si le deal aurait pu se faire, c’était juste une possibilité. Le coach n’est plus là ? Je sais, je me tiens toujours au courant de ce qu’il se passe en Belgique Je regarde encore bien le Standard et Anderlecht, deux clubs où j’ai des amis.”

Lindon Selahi l’assure, il est devenu plus complet que lors de son passage à Sclessin. “J’ai pris énormément d’expérience, j’ai joué devant 50 000 personnes. Je suis encore jeune, mais je deviens de plus en plus stable. Je n’ai que 24 ans, les plus belles années vont arriver. Mais j’ai travaillé dur. Les jeunes ne se rendent pas compte du travail pour passer pro. Vous avez beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. Arriver jusqu’en U21, c’est possible. Le plus dur, c’est d’arriver dans le noyau de l’équipe fanion et d’y rester. Moi, j’ai eu la chance de côtoyer des gens qui ont cru en mois, comme Sa Pinto. J’ai su saisir les opportunités, mais il faut aussi avoir un peu de chance.”

L’Albanie jouera la Moldavie et les Îles Féroés en qualification de l’Euro 2024 dans les prochains jours. Ce sera sans Lindon Selahi. “J’étais dans la liste élargie, mais pas dans la liste retenue. Nous avons un nouveau coach et il veut voir tout le monde, indique celui qui était repris lors du match en Pologne en mars dernier. La qualification est l’objectif. Nous avons perdu en Pologne, mais c’est le favori du groupe. Ne pas aller à l’Euro serait une énorme déception.”