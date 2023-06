Xterra: Le gratin mondial à l’assaut de la Citadelle

Une première en Belgique

Un championnat d’Europe en Belgique, c’est une première. “Nous étions souvent en Allemagne ou en Tchéquie, explique Nicolas Lebrun, directeur technique Xterra Europe. Mais quand Florian Badoux m’a dit qu’on revenait à la Citadelle, on a proposé la Belgique. Ce site est magique et mérite un tel événement.”

Au total, 24 pays seront représentés pour la course élite qui débutera samedi à 14 h 30 par la nage en Meuse (1,5 km), suivie de 35 km de VTT puis de 10 km de trail. “Le parcours trail est vraiment costaud, souligne l’organisateur namurois, Florian Badoux. Et la partie vélo laissera des traces. Je suis vraiment fier et excité d’accueillir un tel plateau dans ma Ville. On aura 704 athlètes au départ du full.”

Un parcours que le quadruple champion d’Europe connaît bien. “Mais habituellement, c’est dans la boue, rigole le citoyen de Montpellier, Arthur Serrières. Le tracé vélo est plutôt roulant même si les côtes sont trop longues pour les monter à fond. Il faudra gérer car le parcours à pied est vraiment très cassant.”

Dimanche aussi, ça va chauffer

Nouveauté cette année, le dimanche, une autre épreuve spectaculaire attend les athlètes et le public avec le short track. “C’est une épreuve beaucoup plus courte et explosive, détaille Nicolas Lebrun. Les 25 meilleurs hommes et dames de la discipline sélectionnés suivant leur classement mondial et l’épreuve de la veille prendront le départ pour 400 m de natation, 8 km de VTT et 2,5 de course. C’est un format plus spectaculaire beaucoup plus facile à filmer en direct alors que le full distance demanderait des moyens colossaux. Les athlètes restent proches de l’esplanade pour 3 tours à vélo et deux en course, cela offre un vrai show. Et c’est comme en biathlon, l’athlète qui est rattrapé est éliminé. “Cette course du dimanche qui ne consacre pas souvent les mêmes athlètes que la veille sera retransmise en direct par Bouké et sur le site Xterra Belgium. “Mais le mieux, c’est de venir sur place, insiste Nicolas Lebrun. Avec le public en feu qui fait la renommée de Namur, ça donne des frissons. Et le samedi aussi”.

Ce n’est pas Alizée Patiès, première au ranking mondiale qui dira le contraire en montrant son bonnet et son dossard or, remis pour l’occasion : “J’étais venue voir en 2018 et cette fois, j’ai hâte d’être de l’autre côté de la barrière. J’espère que ce sera encore le feu. “

Pas que les pros

Ce Xterra Belgium ne sera toutefois pas consacré uniquement aux sportifs confirmés. Une nouvelle fois, Florian Badoux et son équipe ont mis sur pied différentes épreuves accessibles à tous : un Xterra découverte (500 m natation, 16 km vélo et 5 km de course), un Xterra débutant (250 m, 6,4 km et 2,9 km), un Rookie (250 m, 6,4 km et 2,9 km pour les 14-16 ans) ainsi que différentes épreuves de duathlon pour les enfants. Les Namurois pourront se régaler, les pros et les athlètes venus du monde entier aussi.

Le programme

Vendredi

Reconnaissance Vtt le matin, course à 14h et natation entre 16 et 17 h.

Samedi

9 h : rookie et My First triathlon

9 h 20 : triathlon et duathlon découverte

12 h : remise des prix

13 h : duathlon Mini Kids

13 h 30 : duathlon Kids

14 h 30 : triathlon Full (les élites partiront un peu avant les autres)

14 h 35 : duathlon Full

20 h : remise des prix

21 h : after party avec DJ et concert

Dimanche

10 h 40 : Short Track Femmes

12 h 10 : Short Track Hommes

13 h : remise des prix

Plus de 1300 athlètes

Au total, ce sont 1323 athlètes qui envahiront la Citadelle : 704 sur le full, 312 sur le découverte. “Pour ce dernier, on est un peu déçu, regrette Florian Badoux. En 2018, ils étaient 550. Je pense que le déménagement à Beez est une explication. Dommage car c’est une belle manière de découvrir la discipline Xterra”. Il a 45 % d’athlètes étrangers et cela représente, avec les accompagnants, environs 5490 nuitées sur Namur.

La Ville “fière de soutenir cet Euro”

Sans le soutien des pouvoirs publics, Florian et son équipe (5 employés à temps plein) n’arriveraient pas à organiser un événement aussi prestigieux. “Je dois remercier la Ville qui nous suit, précise l’organisateur. Les retombées sont importantes pour la région “. Échevine des Sports, Charlotte Bazelaire confirme : “C’est un événement pour tous, avec des pros et des amateurs, organisé sur un site magnifique et prestigieux pour les athlètes. Et derrière, cela met la Ville de Namur en valeur. On est fier de soutenir ce championnat d’Europe.”

Pas de chance pour Boris Rolin

Engagé sur l’Xterra comme ses potes Sylvain Denis ou Joachim Libois notamment, le Namurois Boris Rolin doit déclarer forfait. Lors de la dernière reconnaissance, il a été percuté par une voiture qui sortait de son parking. Rien de grave mais une “belle” entaille au doigt qui l’empêche de s’aligner.