À Namur, Joachim Libois avait le top 20 dans les jambes

Le samedi, Joachim Libois avait impressionné tous ses supporters. Premier athlète namurois, l’Andennais a terminé à la 23e place au général. “Alors que j’espérais le top 40, dit-il. Ce que je vais retenir du week-end ? Vraiment le fait d’avoir eu l’opportunité de me frotter aux meilleurs Européens. Et d’avoir vu que je pouvais rivaliser. Alors oui, évidemment, je suis loin des cinq premiers, mais je me rapproche du haut niveau et c’est positif pour la suite.”

Au sol après avoir pris une racine

Le plus fou est que Joachim Libois n’a pas eu un parcours de vélo le plus paisible du monde. Victime d’une chute, il a perdu quelques précieuses secondes. “Cela fera partie des éléments que je devrai rectifier pour les prochaines fois, raconte encore Joachim Libois. Ce sont des éléments de course. C’est vraiment une bête chute. J’ai voulu dépasser un groupe. Le groupe a pris à gauche et moi, j’ai voulu dépasser par la droite. Mais je n’avais pas repéré l’endroit avant la course et je n’avais pas vu qu’il y avait une racine sur le bord du chemin. Évidemment, cela n’a pas manqué, je me suis pris l’obstacle. Et quand vous êtes à du 35 km/h, vous vous retrouvez au sol. C’est dommage car le groupe était idéal pour moi. Cela ne roulait pas trop vite dans les côtes, mais sur le plat, cela envoyait bien. Et c’était facile pour moi de rester dans les roues. C’est vraiment une bête chute, mais bon, cela fait partie du jeu.”

Autant dire que sans cette chute, Joachim Libois aurait encore pu obtenir un meilleur classement. “Quand on regarde les écarts avec les mecs qui sont classés juste devant moi, on s’aperçoit qu’ils ne sont pas énormes. Le gars qui termine avant moi, il a été cinq secondes plus vite par exemple. Le niveau était assez homogène. Le top 20 était donc envisageable, mais voilà, je sais que cela me laissera l’occasion de faire mieux”, juge-t-il.

Direction l’Alpe d’Huez

Après ses performances de ce week-end, certains estimaient que Joachim Libois faisait désormais partie du gratin européen. Des termes que le triathlète namurois relativisait. “C’est quand même un peu fort de dire cela, sourit-il. Il ne faut pas oublier que nous étions sur un parcours que je connaissais très bien. Je connaissais l’endroit par cœur. Si la compétition avait eu lieu autre part, cela aurait peut-être été un peu plus compliqué pour moi. Ici, le parcours était fort physique, mais pas très technique. Cela me convenait assez bien.”

Désormais, Joachim Libois va se lancer dans d’autres aventures. Dans quelques semaines, dans la deuxième partie du mois de juillet, le sportif participera au triathlon de l’Alpe d’Huez. “Je vais reprendre assez rapidement les entraînements, raconte Joachim Libois. Ici, la semaine dernière, je n’ai pas trop forcé afin d’être frais pour le Xterra, mais tu perds vite ta condition. Là, je vais reprendre le vélo de route car il me faut du fond. Le triathlon de l’Alpe d’Huez, c’est quand même 120 bornes avec le vélo avec un 3000 de dénivelé.”