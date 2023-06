Thomas Nennen stagiaire chez Bingoal-WB U23

Ses prestations n’ont pas échappé à l’équipe continentale Bingoal-Wallonie Bruxelles Development Team. "Ce coureur nous intéresse, oui", nous répond l’ancien pro Christophe Detilloux, quand nous lui posons la question de savoir si Thomas Nennen a des chances d’aller à l’échelon continental la saison prochaine. "Nous avions d’ailleurs déjà failli le prendre cette saison. Il était vraiment en balance avec un autre coureur, après la campagne 2022, quand il était encore chez les juniors. Mais, comme nous avions déjà recruté de nombreux coureurs issus des rangs des juniors pour 2023, nous ne l’avions pas pris. Mais, quand on ne prend pas un coureur, cela ne veut pas dire qu’on ne le prendra jamais."

Un des meilleurs exemples pour l’illustrer est l’évolution de Johan Meens. Le Liégeois n’avait pas non plus été pris directement chez Bingoal Wallonie Bruxelles Development Team, à son arrivée chez les espoirs. Avant d’y être recruté, de progresser et de signer, dans la foulée, chez les pros, où il s’est fait remarquer cette année par ses échappées sur les Ardennaises. "Parfois, il vaut même mieux rester dans une équipe de clubs pour sa première année chez les espoirs, pour s’aguerrir, participer à de beaux interclubs et de belles courses. Ce qui n’est pas toujours garanti dans une équipe continentale, où les sélections sont plus difficiles à obtenir", ajoute Christophe Detilloux, directeur sportif chez Bingoal-Wallonie Bruxelles. "Thomas Nennen vient de faire de belles courses. Nous avons continué à le suivre. Son début de saison a été encourageant, il a un profil intéressant, vu qu’il a commencé assez récemment le cyclisme. Nous avons décidé de lui proposer une place de stagiaire."

Une belle opportunité pour Thomas Nennen, qui rejoindra donc en cours de saison la formation de deux autres Namurois, Lucas Jacques et Matteo Melotte.