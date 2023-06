Léo Montulet savoure sa victoire en Italie : “L’objectif que je m’étais fixé voici des années”

Mais la frustration est désormais envolée grâce à la victoire en Italie. Et quelle victoire ! Avec neuf secondes d’avance sur le deuxième, Léo Montulet a dominé de la tête et des épaules la descente sur l’eau de Mezzana. “C’est ce que je voulais. J’avais envie de réaliser un gros résultat après ma quatrième place en Macédoine, commente Léo Montulet. Jusqu’à jeudi, ma saison était bonne, mais un peu frustrante. J’avais vraiment envie de performer et c’est arrivé. Je connaissais mon adversaire, je savais que c’était un adversaire de taille, mais je connaissais aussi la rivière. Après la Macédoine, j’étais convaincu que j’étais capable d’aller chercher une médaille. Ici, le profil de course me convenait bien. Et je me suis directement bien senti, j’ai tout de suite pris mon rythme. Les bras allaient bien et à mi-course, mon coach m’a dit que j’avais cinq secondes d’avance sur celui qui avait le meilleur temps provisoire. Je me suis donc dit que j’allais continuer de la sorte, en attaquant lorsque cela allait devenir plus difficile.”

On l’a dit, il s’agissait de la première victoire dans une épreuve mondiale pour le membre du Royal Cercle Nautique Meuse et Lesse. S’il avait décroché de belles positions dans le passé, notamment deux quatrièmes places, il n’avait jamais pris la médaille d’or. “Cela va longtemps faire partie de mes plus beaux souvenirs, avoue Léo Montulet. Être vice-champion avec les potes de l’équipe nationale, c’est aussi un grand moment, mais là, c’est une récompense individuelle. Gagner une course internationale, c’est l’objectif que je m’étais fixé voici des années. J’ai travaillé pour y arriver et j’ai enfin eu la récompense. Cela me motive encore plus pour l’année prochaine. Je sais que je suis capable de réaliser quelque chose de bien. J’ai envie d’obtenir un beau classement à la Coupe du Monde. Je sens que je m’en rapproche. Et que je suis de plus en plus légitime. Voici quatre ans, cet objectif était peut-être un peu osé. Mais désormais, je vois que je ne suis plus très loin.”

Repos, stage et Tchéquie au programme

Auréolé de son excellent résultat en descente, Léo Montulet a aussi disputé la course sprint. Dans une discipline qui n’est pas sa spécialité, le Dinantais a pourtant brillé en se qualifiant pour la finale. “Arriver en finale, c’était le but, glisse-t-il. Ma première manche n’était pas sensationnelle, mais la seconde, c’était l’inverse. Je ne sais toujours pas comment j’ai pu aller chercher le quatrième temps.”

En finale, Léo Montulet a décroché la neuvième place. “J’avais envie de faire aussi bien que dans la deuxième manche qualificative, mais j’ai malheureusement commis une petite erreur et j’ai donc dû me contenter de la neuvième place. Après, un top 10 dans une finale sprint, c’est un excellent résultat. C’est la première fois que cela m’arrive, je suis donc très satisfait.”

Si Léo Montulet ne risque pas d’oublier son succès en Italie, il n’aura pas vraiment le temps de profiter puisque les prochaines semaines s’annoncent chargées pour le kayakiste de 26 ans. “Ici, je vais renter quelques jours à la maison, histoire de souffler un peu et de fêter ce titre, sourit Léo Montulet. Ceci dit, je pense quand même que je vais continuer à pagayer. Ensuite, je partirai avec Maxime Richard pour accompagner les juniors et les moins de 23 ans aux championnats du mode en Tchéquie. La suite ? Une semaine de stage, deux semaines de vacances avec ma copine et puis, je me remettrai au boulot pour préparer la Coupe du Monde en Tchéquie.”