Élue meilleure joueuse de R2, Aurore Igot n’aurait pas voté pour elle

Comme nous vous l’expliquions dans notre édition de ce lundi, l’AWBB a remis ses trophées aux joueurs, joueuses et entraîneurs de la saison. En R2, une Namuroise a été à l’honneur puisque la joueuse de Natoye, Aurore Igot, a été la grande gagnante de sa catégorie. Élue joueuse de la saison, l’ancienne meneuse de Namur et Profondeville ne s’y attendait pas. “Pas du tout même, lance Aurore Igot. Je ne m’attendais déjà pas à être dans les trois nominées. C’était déjà très bien de figurer dans le top 3. Alors, gagner, c’est encore mieux. Ce qui fait que les gens ont voté pour moi ? Sincèrement, je pense que c’est un peu grâce à mon nom. Comme j’ai eu l’occasion de jouer en R1, les gens me connaissaient déjà un peu. Je pense donc que c’est pour cette raison que les gens ont voté pour moi.”