L’équipe namuroise se construit en vue de l’an prochain

Toujours coaché par le Portugais José Araujo, le noyau namurois prend forme. “Arrivées cet hiver, la pivot américaine Peyton Whitted et la shooteuse lituanienne Laura Zelnyte ont resigné, explique le président Jean-François Davreux qui annonce deux premiers transferts après l’arrivée de la Hutoise Chloé Bully, en provenance de Boom. On a signé Klaudia Perisa, une bonne joueuse poste 3 qui évoluait à Courtrai après un passage par chez nous, en 2020, sous les ordres de Philip Mestdagh. On a aussi transféré la meneuse portugaise Ana Rodrigues. On avait joué contre en Eurocup et elle nous avait mis en grosse difficulté. On cherche encore à se renforcer et cela dépendra du budget. Idéalement, on aimerait un poste 5 et un 3 ou 4. N’oublions pas non plus le retour de la jeune Namuroise Sara Remacle qui revient de Courtrai.”