Troisième à l’Euro, Asmar Dzhamaldinov a connu le plus beau moment de sa carrière

Mais compétiteur, Asmar Dzhamaldinov assure qu’il y avait la place pour faire encore mieux. ” Les deux premières places n’étaient pas hors d’atteinte, raconte l’intéressé. Mais j’ai commis une petite erreur et cela s’est payé cash. Si je m’en veux ? Non, c’est derrière moi maintenant. La seule chose qui me reste un peu en travers de la gorge, c’est l’arbitrage. Lors de mon deuxième combat, c’était vraiment bizarre.”

En attendant, Asmar Dzhamaldinov continue les belles performances. Voici quelques semaines, il avait déjà décroché une médaille dans une autre compétition, mais dans les moins de 60 kg cette fois. “Et cela se déroulait déjà au Portugal, sourit le judoka de Jambes. C’est un pays qui me convient bien (rires). Maintenant, si je ne dois retenir qu’une seule médaille, c’est la dernière. Car il s’agissait des championnats d’Europe. Cela amène directement un autre statut. C’est vraiment le résultat le plus marquant depuis que j’ai débuté le judo. Et quand tu décroches une médaille dans une telle compétition, cela te donne encore plus envie de t’entraîner et de tout donner pour progresser.”

Du haut de ses 16 ans, Asmar Dzhamaldinov a déjà la lucidité d’un vieux briscard. Quand vous lui demandez quels sont ses points forts, celui qui a débuté le judo a l’âge de 6 ans reste muet ou presque. “C’est une question compliquée, commente-t-il. Je peux juste vous dire que je dois m’améliorer dans pas mal de domaines. Car des points faibles, j’en ai beaucoup. C’est pour cette raison que je travaille énormément lors des entraînements. Et je n’en ai jamais marre. Le judo, c’est vraiment mon but dans la vie. Où je me vois dans cinq ans ? Alors là, je n’en sais strictement rien. Il peut se passer beaucoup de choses. Mon rêve ? Les Jeux Olympiques évidemment. ”

Mais avant de penser aux JO, Asmar Dzhamaldinov aura encore un été très chargé. Après une compétition fin juillet, le Namurois participera aux championnats du Monde, prévus au mois d’août. “Ils se dérouleront à Zagreb, précise l’intéressé. Mes ambitions là-bas ? Nous verrons sur place. Je ne me mets aucune pression.”