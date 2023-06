Louis Mouffe, les pieds bien sûr terre… battue

Fan du Canadien Félix Auger-Aliassime, Louis a pourtant dû batailler avant de décrocher cette place tant convoitée à Mons. “Il adore le sport en général, explique son papa Frédéric, ancien classé B-15 et ex-kiné de Justine Henin. Affilié à Géronsart, il bénéficiait déjà d’un soutien fédéral et en plus de ses entraînements en club, il se rendait à deux rassemblements à Huy et à Mons le mercredi et le samedi. Fin de 6e primaire, il était dans les trois candidats sélectionnés pour entrer au centre. Mais il n’a pas été choisi. Et puis en quelques mois, il a connu une progression assez fulgurante. D’avril à août, avec ses entraîneurs Patrick Meur (ex-Rochus et Henin) et Guillaume Rivez, il a franchi un cap.”

Et au milieu de l’été 2021, la bonne nouvelle tombait : Louis était appelé à Mons. “C’est la première fois qu’il butait sur quelque chose, souligne son papa. Apprenant d’abord sa non-sélection, il s’en est servi comme un coup de boost alors qu’il aurait pu baisser les bras. Au contraire, il a redoublé d’efforts, comme ses entraîneurs, pour atteindre son objectif.”

Scolarité normale

Si Louis dispute les interclubs avec le tennis club Natham, au centre AFT, il suit un programme digne d’un professionnel avec entre 15h et 20h de tennis et de préparation physique par semaine. “Il a une scolarité tout à fait normale, à l’exception du cours de sport et d’une activité complémentaire dont il est dispensé. Il s’entraîne certains matins et après 16h tout en ayant aussi de la préparation physique. Le week-end, quand il rentre à la maison, c’est plutôt consacré à la récupération.”

Actuellement classé B-15, Louis joue déjà pas mal de tournois à l’étranger. Avec un certain succès. “Il participe à des tournois dans sa catégorie mais aussi avec des joueurs plus âgés pour gagner en expérience, précise encore Fred qui essaye parfois de le suivre, même si ce n’est pas toujours simple avec le boulot et un autre petit garçon de 6 ans. Mais pour des parents passionnés de sport comme nous, c’est du pur plaisir, jamais une contrainte. Il est pour le moment en Macédoine du Nord avec des moins de 16 ans où il a atteint les quarts de finale en simple et la finale en double. Dernièrement, en Croatie, il a disputé sa première finale dans un Tennis Europe. À Zagreb ensuite, il a aussi fait un quart de finale. Il a aussi eu la chance d’être repris pour le très réputé tournoi international des Petits As de Tarbes. Et lors de la Winter Cup, sorte de Coupe Davis des jeunes, Louis a accroché le numéro 1 slovène et numéro 3 européen.”

Après les examens, les “vacances” du jeune espoir seront chargées avec la Summer Cup en Allemagne, le championnat d’Europe en Tchéquie ou encore pas mal de tournois européens.

Comme un pro, l’école en plus

Comme un poisson dans l’eau au centre, Louis ne se met pas la pression et profite un maximum de l’expérience. “Je ne m’attendais pas à ce qu’il aime autant la vie sur le circuit, souligne Frédéric. En gros, il est comme un pro, sauf qu’il n’y a pas d’argent en jeu et pas d’obligation médiatique. Par contre, en plus, il y a l’école. Et c’est important. Dans d’autres pays, pas mal d’enfants de son âge sont déscolarisés. Ici, tout ce qu’il va emmagasiner comme expérience sera bénéfique pour la suite, qu’il perce dans le tennis ou pas. Il développera d’autres capacités. Ils ne sont que six au centre et aucun n’a de garantie de devenir pro. Comme Émilien Demanet, le potentiel est là mais même un top joueur mondial en -14 n’est pas assuré de faire carrière. Tellement de choses peuvent se passer. Et puis le Belge en général développe une maturité physique assez tardive. C’est rare d’avoir un gros bébé d’1m90 de 14 ans.” Louis, avec son 1m76 et ses 53 kg peut en témoigner. “Il a notre soutien et il sait qu’il ne ratera rien même si au terme de sa rhéto, il doit prendre une autre orientation, conclut son papa. Il a une chance unique de continuer ses humanités et de faire du sport de haut niveau.”