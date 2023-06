Emeline Detilleux intègre pour la première fois le top 20 mondial à l’UCI

Le week-end dernier, confirmation à Krakow, en Pologne, à l’occasion des championnats d’Europe de cross-country. Celle qui entame sa 2e année dans un team professionnel (Rockrider) a terminé 16e à l’issue d’une course solide face à un gros plateau. “J’ai d’abord réalisé un très bon départ qui m’a permis de remonter de plusieurs places, nous explique-t-elle d’Italie, où elle disputera ce week-end une nouvelle manche de Coupe du monde. Ensuite, j’ai pu garder mon rang. Enfin, sur le dernier tour, je réalise le 9e chrono, ce qui est vraiment très encourageant pour moi... La veille, il y avait eu de fortes pluies qui étaient tombées sur le circuit. Cela l’avait rendu plus technique et plus lent. C'était tout bon pour moi. Entre parenthèses, c’était un parcours assez artificiel. On va de plus en plus vers cela. Ce n’est pas ce que je préfère, mais c’est peut-être bon pour les spectateurs présents, qui ont l’occasion de voir les coureurs sur plusieurs points de passage. On ira en tout cas vers cela pour les prochains Jeux...”

Les Jeux, parlons-en brièvement. Depuis des mois, Detilleux est “focus” sur cet objectif qui passe par un bon ranking mondial de la Belgique, aujourd’hui seizième à l’international olympique, sachant que les 19 premières nations fin mai 2024 enverront une pilote. “Le classement est fait sur base des points UCI ramenés par les 3 meilleures du pays, explique-t-elle. Mais bon, Ghita Michiels a annoncé sa fin de carrière pour la fin de la saison. A Krakow, elle ne s’est pas classée en ordre utile pour prendre un seul point. Je suis donc quasi la seule à ramener des points...”

Des voyages aux quatre coins de l'Europe

Heureusement, Emeline assume et tient le coup. Mieux, elle semble bien digérer la succession des gros rendez-vous et les déplacements entre ceux-ci. “Pour le moment, je me sens vraiment bien, note-t-elle après être passée successivement par la Suisse, l’Autriche et la Pologne depuis le 8 juin. Je ne gère pas trop mal et j’ai la chance d’avoir un team qui s’arrange pour que tout se passe bien et m’éviter trop de fatigue. Ainsi, cette semaine, plutôt que de retourner en Belgique quelques jours, puis repartir vers l’Italie, je suis directement allée là-bas. En plus, pour mon mental, ma famille vient à l’une ou l’autre occasion me supporter...”

La suite après ce week-end transalpin? “Je resterai en Italie pour un stage en altitude de trois semaines avec Pierre de Froidmont, Jens Schuermans et Clement Horny, avec lesquels je partage le même coach (NDLR: Pieter Timmermans), termine-t-elle. Ensuite ce sera le National à Houffalize, puis les Mondiaux à Glasgow.”