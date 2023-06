Un jugement et un attaquant pour Namur

Entre la Commune de Fosses-la-Ville et l’ASBL Union royale Namur… Fosses, le match continue de jouer les prolongations. Le tribunal de première instance de Namur vient de prononcer un nouveau jugement qui donne cette fois gain de cause à Namur. Le tribunal a tranché: le commandement de payer et d’abandonner le site signifié le 15 mai dernier est non fondé. "C’est un retournement de situation à 180°, se réjouit le président Bernard Annet. On est bel et bien occupants légaux, même si l’action se poursuit en appel à Liège (NDLR : l’audience d’introduction n’a pas encore été fixée et le jugement ne tombera donc pas avant plusieurs mois). C’est déjà la cinquième fois que la Commune de Fosses est déboutée depuis les premières actions en référés. Comme on est là pour au moins un an et qu’on a beaucoup de chances de gagner en appel, on se demande si on ne va pas réinvestir le site de Fosses pour en refaire un synthétique nickel et homologué et trouver des accords avec des clubs voisins pour l’occuper."