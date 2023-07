Mattéo Puffet rêve de décrocher le podium au Touquet

À Gesves, Mattéo Puffet ne disputait que sa deuxième course de l’année à l’AMPL. “J’avais pris part à la première épreuve, à Gérouville, commente le pilote de la KTM. Pour le reste, je ne sais pas encore si je vais à nouveau disputer une épreuve cette année. J’irai peut-être à Méan, mais sans plus. Je dois voir avec le calendrier. Et puis, je vais aussi recommencer les entraînements sur sable. “

Depuis le début de la saison, Mattéo Puffet a déjà réalisé quelques belles performances. Après trois épreuves du championnat d’Europe IMBA, le jeune pilote de 21 ans est en tête. “Il reste encore deux épreuves. La première aura lieu fin juillet en Angleterre. La seconde est prévue fin août en Suisse, précise l’intéressé. Le but, c’est d’être champion. J’ai déjà décroché le titre l’an dernier grâce à ma régularité. Mais cette année, je veux vraiment m’imposer en dominant toutes les épreuves. D’autant plus que l’an dernier, c’était un format plus court, avec seulement trois épreuves. Ici, j’ai gagné toutes les manches sauf une où j’ai terminé en deuxième position après une pénalité pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune selon les commissaires. “

Avant la fin de l’année, Mattéo Puffet espère aussi briller à La Chinelle. “Le mieux, ce sera d’être prêt le plus vite possible, raconte Mattéo Puffet. J’aimerais bien évoluer de la même manière que l’an dernier. Voici deux ans, j’avais pris la seizième place à l’Enduro du Touquet. Cette année, j’ai pris la huitième place. Alors, je ne dis pas que je vais encore gagner huit places lors de la prochaine édition, mais si je pouvais me rapprocher du top 5, je prends. Mon rêve ? Un podium au Touquet, je serais vraiment heureux si cela pouvait arriver. “

Le coût d’une saison ? 80 000 €

Rentré dans la vie active voici quelques mois, Mattéo Puffet a moins de temps pour s’entraîner. “Depuis le Touquet, je pense que j’ai su m’entraîner trois fois, pas plus, commente l’intéressé. Je n’ai plus trop le temps. Je bosse quand même physiquement, mais au niveau du pilotage, je ne sais pas m’exercer. À partir du mois de septembre, j’espère dégager plus de temps et pouvoir sortir quatre fois par semaine jusqu’au mois de janvier. “

La moto, c’est toute la vie de Mattéo Puffet. “J’ai commencé dès l’âge de quatre ans, sourit Mattéo Puffet. Mon père pratiquait aussi la discipline. Je crois même qu’on a un peu triché pour que je puisse débuter les compétitions avant mes huit ans (rires). Et depuis, je n’ai plus arrêté. La moto, c’est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais au début, c’était davantage de l’amusement. C’est au fur et à mesure que je montais dans les catégories que je me suis pris au jeu. “

On s’en doute, une saison de moto, cela représente un certain coût. “C’est énorme. Je recherche d’ailleurs des sponsors, glisse Mattéo Puffet. Une saison, cela tourne aux alentours des 80 000 €. Le soutien de ma famille ? Oh, nous partons en camping-car le week-end. Nous filons le vendredi soir après le boulot et il faut être rentré le dimanche soir afin de pouvoir aller bosser le lundi matin. “