Nora Hucorne veut encore passer un cap cette saison

A l'Euro, Nora Hucorne et ses équipières ont pris la neuvième place. Un résultat encourageants, mais les jeunes belges avaient la place pour faire encore mieux. "C'est clair. Mais à certains moments, nous n'étions plus trop dans notre match. Et quand nous prenions deux ou trois paniers, tout le monde commençait un peu à baisser la tête, juge-t-elle. C'est arrivé plus d'une fois. Nous n'avons pas toujours su jouer en équipe alors que quand c'était le cas, nous étions vraiment bien."

Le match qui laissera des regrets aux Belges est celui face à la Turquie. Devant de dix-sept points à la pause, la Belgique a finalement dû baisser pavillon. "Et à un moment, nous avions même 25 points d'avance, se souvient Nora Hucorne. Nous avons perdu le fil du match en prenant un 0-12 à la reprise. Et là, la confiance a changé de camp. Nous aurions dû continuer à jouer notre jeu, mais nous avons craqué face à la pression. Et puis, même si cela n'explique pas tout, l'arbitrage n'a pas spécialement été à la hauteur. Pas trop dur d'enchaîner les matches ? Physiquement, c'était difficile à certains moments. D'autant plus que nous avions déjà eu trois camps en préparation et donc, cela s'est un peu senti."

Nora Hucorne faisait partie des rares francophones à intégrer la sélection de Laurent François. Au niveau du temps de jeu, la meneuse de Namur avait droit à quelques minutes. "J'ai joué entre huit et dix minutes par match, calcule-t-elle. J'ai juste un peu moins joué contre la Turquie. Moi, j'ai pris tout ce qu'on me donnait. Quand j'étais sur le terrain, je me donnais à fond. Après, c'est le coach qui décide. Je ne peux pas arriver et exiger de jouer pendant quarante minutes. La position où je jouais ? J'alternais entre le poste 1 et le poste 2."

Cette année, Nora Hucorne continuera à passer chaque week-end au basket. "Ce sera ma dernière année chez les jeunes et j'espère bien aller chercher la Coupe pour terminer en beauté, lance la jeune fille. En R1, ce sera compliqué car nous serons une équipe très jeune. Mais nous avons de la qualité et je suis persuadée que nous avons les moyens de vivre une belle saison. Nous aurons l'avantage de pouvoir mettre beaucoup d'intensité dans nos rencontres et je suis certaine que cela nous permettra d'émerger plus d'une fois. La D1? J'aspire à avoir un peu plus de temps de jeu, pour montrer ce que je vaux. Mais c'est à moi de prouver que je mérite de jouer plus."

Le coach donne une note de sept ou huit à ses troupes

Directeur du centre de formation de l'AWBB, coach de Braine et originaire de Neufchâteau, Laurent François est le coach des U18. L'homme donne une note intéressante à son équipe."Allez, je vais dire un 7 ou un 8. Sur les sept matches que nous avons disputés, nous en avons quand même gagné cinq. Mais nous avons une énorme déception avec notre défaite face à la Turquie. Sans cette défaite, la note aurait encore été meilleure. Après, l’année passée, nous avions gagné deux matches sur les sept. Ici, nous en gagnons cinq et nous terminons cinquièmes. C’est bien, même si nous avons ce petit goût d’inachevé."

Dans une compétition pareille, les matches s’enchaînent tous les jours ou presque. Autant dire que l’entraîneur, lui, n’a pas le temps de procéder à de grandes modifications tactiques d’un match à l’autre. "Heureusement, nous avons la chance de pouvoir travailler avec un staff qui est vraiment hypercompétent, assure Laurent François. Tout le monde se donne à 150 %. Mais en effet, avec un programme aussi chargé, tu n’as pas le temps de changer grand-chose après une défaite. Tu peux travailler un peu quelques détails au niveau des pertes de balle ou du rebond offensif, mais tu ne sais rien révolutionner. Il y a quand même un avantage à avoir des matches qui se suivent aussi vite. Si tu perds un match, tu n’as pas le temps de gamberger, tu dois directement te remettre dedans."