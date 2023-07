Marine Moulin satisfaite de ses Mondiaux : “Je suis à ma place”

Si Marine Moulin savait que le niveau allait être élevé, il l’était encore plus que ce qu’elle aurait pu imaginer. “Je savais que ce serait costaud, mais peut-être pas à ce point, confirme la jeune fille. En natation, je voyais bien que j’étais loin et que je faisais partie des dernières à sortir de lot. Je pensais que j’avais mal nagé, mais quand j’ai vu mon chrono, j’ai compris que je réalisais une de mes meilleures performances et que les autres allaient simplement plus vite. J’ai ensuite pu commencer la remontée avec le vélo et la course. Je n’ai jamais aussi bien couru de ma vie dans un triathlon. Donc, je suis satisfaite. ”

Marine Moulin n’a donc aucun regret. ” Je ne pouvais pas vraiment faire mieux, dit-elle. Allez, peut-être que pour la partie vélo, j’aurais pu gagner quelques secondes si je m’étais retrouvée dans un groupe un peu plus rapide car là, nous n’étions que deux ou trois à nous relayer. Mais globalement, cela n’aurait pas changé énormément à ma position finale. ”