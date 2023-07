Ciney reprend ce mercredi et vise la colonne de gauche

Au menu de Ciney, deux premières séances afin de reprendre les marques avant de rentrer dans le vif du sujet. "Je devrais avoir mon groupe quasiment au complet à partir de dimanche, précise l'ancien mentor d'Aische. Les deux premiers rendez-vous vont nous permettent de reprendre contact et de retoucher un peu du ballon. La suite, ce sera plus soutenu. Mais les joueurs avaient un programme individuel à respecter afant la reprise, histoire de ne pas perdre trop de temps au niveau de la préparation. Et je pense qu'ils ont respecté ce programme. Désormais, avec les montres connectées, nous savons voir ce que les gars font. Et il me semble qu'ils ont bossé sérieusement. Nous tournerons à trois séances et un match.". La première rencontre est prévue face à Beauraing. Des amicaux face à Marloie, Habay ou encore Meux sont aussi au programme.

Sans oublier la Coupe de Belgique où Ciney débutera au deuxième tour, face au vainqueur du duel entre Oreye et Saive. "C'est toujours important de passer un tour ou deux. Un match de Coupe ou un amical, ce n'est pas la même chose, assure Manu Rousselle. Mais si nous passons ce premier tour, nous aurons un gros morceau ( un déplacement à Ninove)."

En championnat, Ciney débutera à la maison, face à Onhaye. "Le gros favori de la série avec Schaerbeek, sourit Manu Rousselle. C'est toujours mieux de jouer le favori en début de saison. Mais nous, nous n'avons pas de pression. Le but, ce sera de terminer dans la colonne de gauche, en progressant à notre rythme. La série A au lieu de la série B? Moi, je n'avais pas de préférence. Ce sont deux séries différentes, mais ce qui est bien, c'est que tous les clubs namurois sont réunis. Le mercato ? Je suis satisfait de mon groupe et j'ai aussi des jeunes derrière. Une nouvelle arrivée n'est pas à l'ordre du jour."