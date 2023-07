De Londres à Paris en courant, nageant et roulant: jamais deux sans trois pour Julien Deneyer, qui repart pour l'Enduroman

Soit le menu de l'Enduroman, dont le record appartient à Lionel Jourdan, qui a bouclé l'effort en 49h24 le 6 août 2020.

Julien Denayer, à quelques jours de ce nouveau défi, comment vous sentez-vous ?

"Je me sens en forme et serein. Je suis plus affûté, peut-être même un peu trop pour affronter la Manche. La combinaison permet d’ajouter l’équivalent de 17 kg de graisse, mais il m’en manquerait encore une trentaine. Je vais encore travailler mon auto-persuasion, pour oublier le froid, la faim, les crampes, les douleurs, et m’imaginer dans un sauna."

Quel est l’objectif avoué, et peut-être l’inavouable ?

(Rires) "L’avoué, c’est le record du Monde, détenu par le Français Lionel Jourdan: 49 h 24. Quand j’additionne les chronos des trois disciplines, j’ai le meilleur, mais les transitions me coûtent cher. Je pense que cela va se jouer sur cela. Il faudra tenter d’être le plus rapide possible. L’inavouable, c’est peut-être la barre des deux jours (48 h), voire les 45 h."

Que signifie exactement un départ entre le 22 et le 31 juillet ?

"Cela veut dire que je peux partir n’importe quand, dans ce laps de temps. Je regarde déjà les conditions climatiques et il semblerait que, d’ici sept-huit jours, elles soient plutôt bonnes. Si je pouvais tout choisir, j’aimerais partir après le 25, quand les marées sont les meilleures. L’idéal serait de courir la nuit, quand la chaleur est plus gérable, de nager en journée, ce qui est moins fatigant, et de rouler la nuit, pour arriver à Paris avant les bouchons."

À lire aussi

Vous avez toujours une équipe autour de vous dans ce genre de défis. De qui est-elle composée ?

"C’est vrai que ce sont toujours les mêmes personnes: mon papa Philippe, mon frère Olivier et mon cousin Sébastien Charlier. Mon équipage est très important, pour plein de raisons. La première est qu’ils feront tout pour que je réussisse. Et puis, c’est ma famille. Cela veut dire que c’est ma réussite, mais aussi la leur. Sans oublier qu’ils me connaissent par cœur. Avec eux, impossible de bluffer. Ils savent quand je suis bien, mais aussi moins bien. Sans oublier mes enfants, qui devraient venir m’accueillir sur la plage, à condition de ne pas arriver au milieu de la nuit."

Avez-vous fait des plans en termes de chrono, et pourriez-vous décider de tout stopper si vous ne les respectiez pas ?

"Le premier plan, c’est de mettre entre 18h et 18 h 30 entre le départ course à pied et le départ natation. J’avais mis 15h la dernière fois. Je vais essayer de viser un peu moins, mais surtout de gagner quelques heures lors de la première transition. Quoi qu’il arrive, je pense que j’irai au bout, même si je ne suis pas dans mes plans."