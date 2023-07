Emeline Detilleux à nouveau championne de Belgique de VTT : “Emeline Detilleux est une fille de championnats”, s’enthousiasme Filip Meirhaeghe

”Vendredi, pour le court, je me sentais vraiment bien, expliquait-elle après avoir laissé sa dauphine, Alicia Franck, à près de 5 minutes (4’48). Aujourd’hui, les jambes étaient un peu moins bonnes. En fait, je reviens d’un stage en altitude de 3 semaines, à 2200 mètres d’altitude, en Italie. Juste après votre retour, vous avez une fenêtre de quelques jours où vous êtes bien. Dans la foulée, il y a un creux. Puis ça revient après une dizaine de jours et là, vous retirez tous les bénéfices du stage. C’était prévu comme cela, vu que le gros objectif de ma saison arrive avec les championnats du monde de Glasgow (début le 8 août avec les qualifications pour le short track). Avant cela, je voulais terminer dans un top 20 en Coupe du monde (ok avec une 19e place à Val Di Sole) et être classée dans le top 20 mondial (OK – 18e actuellement). Maintenant, je vais profiter de quelques jours à la maison pour bien me reposer avant l’Ecosse. Depuis le mois de mai, je suis tout le temps en compétition à l’étranger, sur des Coupes du monde ou aux championnats d’Europe. Aucune course n’est donc prévue avant Glasgow…”

Gestion du stress

Pas loin d’elle, Filip Meirhaeghe, sélectionneur national VTT qu’elle rejoindra à Houffalize mercredi pour 3 jours de stage avec l’équipe nationale, acquiesce.

”À Glasgow, Emeline pourra bien sûr viser le top 20, ce qui serait un top résultat pour quelqu’un qui est encore jeune (23 ans), fait-il. J’ai confiance pour deux choses : elle a franchi un cap physique et mental l’hiver dernier. C’est devenu une vraie professionnelle à tous points de vue. Là-dessus, c’est une fille qui est faite pour les grands championnats. Elle a toujours bien roulé lors de ces rendez-vous. En fait, elle gère très bien le stress. Lorsque nous alignons 6 coureurs dans les courses-relais internations, je la fais rouler en 6e position. Très très peu de pays font cela. Du coup, elle se retrouve souvent devant une meute de gars plus rapides qui la dépasseront, mais elle est à l’aise dans cette situation. Et elle se bat à fond, à fond… Ce caractère et cette gestion du stress sont indispensables pour le haut niveau qu’elle côtoie désormais de près…”