Patrick Habirora, prodige namurois du MMA, va passer pro

Et pour cause. Lundi soir, quelques heures à peine après avoir posté son tweet, le téléphone du grand prodige belge du MMA n’arrêtait pas de vibrer. Passer pro, il s’agit de la suite logique pour le Namurois. " Au vu de ce que j’ai accompli cette saison, je pense que c’était le moment de devenir professionnel, raconte celui qui a été vice-champion européen IMMAF. C’est dans la logique des choses et cela s’est fait naturellement. Je suis le numéro 1 en Europe au niveau amateur, j’ai décroché trois ceintures internationales lors des derniers mois, je ne vois pas comment je pourrais encore grandir. Je voulais que tout le monde retienne mon nom chez les amateurs. Je pense que c’est le cas. J’ai aussi reçu le prix de la performance de l’année. Donc, j’avais fait le tour. "

Patrick Habirora l’a dit, au cours des derniers mois, il a décroché trois ceintures internationales. Et il va remettre son titre en jeu dans quelques semaines à Rennes. " Le 14 octobre, un combat est organisé devant 5000 personnes, précise le Namurois. C’est là où j’ai remporté ma dernière ceinture en juin, en gagnant par KO. J’affronterai le numéro 1 français, mais je veux faire honneur à mon statut. Et je vais l’assumer. "

En devant professionnel, la vie de Patrick Habirora, qui avait réussi un KO en neuf secondes voici quelques mois lors des seizièmes de finale de l’Euro de MMA amateur, va changer. " Le niveau ne va fondamentalement pas être fort différent, mais la MMA, ce sera désormais mon métier. C’est déjà plus ou moins le cas maintenant puisque je vis de cela. Je le dois à mes performances, confie le Namurois, qui garde la tête sur les épaules malgré les succès. J’ai des sponsors qui me font confiance, une belle exposition sur les réseaux, mais en passant pro, ce sera encore supérieur. Mon rythme d’entraînement ? Là, j’ai pris une petite semaine de repos. Je suis parti m’isoler et recharger les batteries. Mais je vais rapidement reprendre, avec deux entraînements par jour afin de préparer mes futurs objectifs. "