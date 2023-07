Première édition du Namur 5&10K ce vendredi : un parcours rapide et plat, pour battre son record

Si l’épreuve est ouverte à toutes et tous, la dimension élitiste est assumée, avec un parcours pensé pour être le plus rapide possible au cœur de Namur.

”Les 10.000 mètres ont été tracés presque à la roulette. Le parcours n’a pas été homologué mais il sera propice à la performance. Au total, il y a à peine 80 mètres de dénivelé positif. On a vraiment cherché à le faire le plus plat possible”, indique Johan Bongrain, organisateur de l’événement dont l’ensemble des bénéfices seront reversés à L’Hacienda, asbl qui accompagne les enfants et leurs parents afin de réunir les conditions éducatives propres à leur épanouissement.

Outre le 10 km, un 5 km sera aussi proposé, là aussi sur un parcours propice à un bon chrono. Départ et arrivée auront lieu depuis la rue de l’Ange, au cœur de Namur.

Un solide plateau

L’organisation a pu réunir un solide plateau pour une première édition. Seront notamment au départ Daniel Fagi, Lahcen El Matougui ou encore Martin Clobert, athlète déficient visuel qui rêve des Jeux de Paris 2024. Du côté féminin, Elodie Van Den Abeele, la régionale Valentine Mathy, Sonja Vernikov ou encore Irène Tosi seront présentes.

”Beaucoup d’athlètes réclamaient un parcours rapide dans le centre de Namur. C’était l’objectif en lançant cette épreuve”, ajoute Johan Bongrain.

Il est encore possible de s’inscrire en ligne et, sur place, à partir de 17h30 ce vendredi.