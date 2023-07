Le Cinacien Olivier Didion vous invite à soutenir les Diables en Autriche

"Rien qu’à en parler, j’en ai des frissons", confie Olivier. "L’hymne national fait partie des moments phares d’une rencontre. Quelle ambiance ! Que vous soyez 1 500 ou 10 000, c’est toujours grisant. Et puis, les émotions qu’un match, qu’un but ou qu’un résultat procure sont toujours multipliées sur place. Dès que j’ai l’occasion de me rendre au stade, je n’hésite pas ! Les déplacements à l’étranger sont aussi remplis d’anecdotes et de rencontres. Vous nouez des affinités avec des personnes qui partagent avec vous au moins une chose: l’amour du maillot noir-jaune-rouge."

Aujourd’hui, Olivier lance un appel aux supporters belges avec le soutien de l’Union Royale Belge de Football: il vous invite à venir encourager les Diables en Autriche le 13 octobre dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Son objectif est de rassembler plus de 2 000 Belges pour ce déplacement et de battre ainsi le record établi lors du match 25 mars 2011 à Vienne, la toute première rencontre suivie par le 1895 Official Belgian Fan Club (NDLR: victoire 0-2).

"Amener du renouveau chez les supporters"

Derrière cette ambition, il y a une double volonté: "La première, c’est de créer de l’engouement avant l’Euro en Allemagne qui approche à grand pas. En motivant un maximum de personnes maintenant, beaucoup de monde pourrait avoir envie de supporter la Belgique en juin prochain", explique le citoyen de Ciney. "La seconde, c’est de relancer une dynamique autour du nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, et de la nouvelle génération. Amadou Onana, Roméo Lavia, Loïs Openda, Wout Faes ou encore Arthur Theate… Ce sont des joueurs qui veulent prouver quelque chose. En tant que supporter, je crois en eux. Je suis convaincu que notre pays peut encore jouer un rôle au niveau mondial. S’il y a peut-être moins d’individualités, chacun apporte du peps dans le groupe. L’idée de mon appel est d’amener aussi ce peps et ce renouveau chez les supporters. Tout le monde est le bienvenu !"

Avant ce déplacement dans la capitale autrichienne, les Diables rouges disputeront deux matches de qualification au prochain Euro. Le premier est programmé le 9 septembre en Azerbaïdjan et le second face à l’Estonie le 12 septembre au stade Roi Baudouin.