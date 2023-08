Aaron Ferrazzano cartonne déjà chez les seniors

Et pourtant, voici quelques jours, Aaron Ferrazzano a encore brillé. Premier rookie lors de la manche de Genk, Aaron est troisième au classement général alors qu’il ne reste plus que deux épreuves à disputer. " La prochaine course aura encore lieu à Genk. Ce sera entre le 18 et le 20 août, précise-t-il. Ensuite, la dernière manche est prévue à Mariembourg au mois de septembre. Je pense que nous pouvons peut-être essayer d’aller chercher la deuxième place, mais cela sera compliqué de faire beaucoup mieux car le leader a pas mal d’avance. Mais si je peux déjà terminer ce championnat sur le podium, ce sera une belle réussite. "

En attendant, Aaron Ferrazzano prouve, pour ceux qui en doutaient encore, qu’il a la vitesse et le pilotage dans le sang. " Ici, chez les seniors, le pilotage est un peu différent, dit-il. Les pneus sont légèrement plus tendres, mais je me suis vite habitué. Après une ou deux courses, j’avais pris le rythme. Maintenant, je sais qu’il me reste encore pas mal de progrès à faire. Notamment au niveau de l’intelligence de course. Je devrais parfois être un peu plus réfléchi. Mais cela viendra avec l’expérience, je ne me tracasse pas. "