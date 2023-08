Gaëtan Joannes et Aische reçoivent Evelette : “Un bon moyen de voir où nous en sommes”

Si Evelette est une écurie de P1, Gaetan Joannes sait qu’il va tomber contre du lourd. “Vous avez vu le noyau ? Cette équipe est en P1, mais dans les faits, elle joue le top 3 dans notre série et termine dans la colonne de gauche en D2, assure le joueur d’Aische. L’effectif est composé de gars expérimentés qui ont joué plus haut. Mais ce match, ce sera la bonne occasion de voir où nous en sommes. Que ce soit d’un point de vue physique ou tactique. “

Cet été, pas mal de changements ont eu lieu dans le noyau aischois. Alors, Gaëtan Joannes a-t-il l’impression d’avoir vu son club débuter un nouveau cycle ? “Oui, c’est quelque chose de nouveau qui est lancé, avoue l’intéressé. Mais la préparation se passe très bien. Nous étions en stage le week-end dernier et nous avons livré un bon match amical contre l’Union. Mercredi, nous avons aussi livré un match correct contre Waterloo. Une nouvelle page est en train de s’écrire. Ce sera à nous de l’écrire correctement.”

Avec le départ de Bryan Michels, qui a rejoint Manu Rousselle à Ciney, Aische se cherchait un nouveau capitaine. Et le brassard devrait justement revenir à Gaëtan Joannes. “Ce sera le choix du coach. Je ne sais pas encore. Je suis un des plus anciens et cela ferait évidemment plaisir de pouvoir avoir ce statut”, termine le médian.

Notons que le vainqueur de ce duel recevra City Pirates Antwerpen la semaine prochaine.