Maxime Laloux nouveau T2 de l’Union Namur

Olivier Garcia avait été nommé T2 de l’Union Namur dès la mi-mai après la montée en Nationale 1. L’ancien défenseur de l’Union St-Gilloise connaissait bien le coach français Cédric Fauré, mais cela n’a pas suffi pour finaliser son intégration au sein du tout nouveau groupe namurois . "Cette séparation, de commun accord, s´explique par l’emploi du temps professionnel d´Olivier qui ne pouvait plus s´investir à 100% dans son rôle d´adjoint de Cedric Fauré" annonce le club via son manager Bernard Bolly. "C’est un des enseignements d’un stage tel que celui mis sur pied dans le sud de la France durant cinq jours et son côté team building, ajoute le président de l’Union Namur, Bernard Annet. Les compétences d’Olivier Garcia ne sont pas à remettre en cause, mais dans ces circonstances il valait mieux agir vite et des contacts ont été pris avec Maxime Laloux dans ce sens. Cédric Fauré l’a rencontré ce dimanche matin. Maxime Laloux est un Namurois bien connu, c’est donc une bonne chose pour le club."