Son objectif cette année : rallier Thessalonique en Grèce, le plus rapidement possible, en passant par plusieurs points de contrôle un peu partout en Europe. “Comme l’an dernier, le départ a été donné depuis Grammont le 23 juillet. J’ai commencé par trois jours de pluie mais malgré cela, je suis parti très fort”, se souvient-il.

En effet, rien que sur sa première journée de course, le Namurois a roulé durant un peu plus de 21h pour parcourir 530km à une moyenne de 25km/h. Rien que ça. Une performance réalisée six semaines après avoir percuté une voiture avec son vélo à hauteur de Lives-sur-Meuse. “J’avais eu une fracture d’une vertèbre et beaucoup d’hématomes. Je n’avais pas de douleur lorsque j’ai pris le départ mais c’était par contre la totale inconnue puisque je n’avais pas vraiment pu me préparer. J’avais par contre vraiment la niaque de rouler. ”

Contrairement à l’an dernier, Sébastien Warègne a peaufiné sa stratégie en n’empruntant pas forcément le chemin le plus court, souvent synonyme d’ascension. Il a également tenté de gagner du temps dans les différents logements où il a séjourné. “J’ai été un peu moins poète qu’en 2022… mais j’ai quand même dormi une fois dans un arrêt de bus, dans une plaine de jeu et dans une église. Mais cette année, j’avais pris un sac de couchage”, rigole-t-il. “Quant aux logements, je m’étais arrangé pour avoir ma nourriture directement en chambre. ”

Trop de gravel

Durant 12 jours, notre interlocuteur a enchaîné les kilomètres et a avalé le dénivelé. Ses journées : entre 175 et 400 km par jour pour un D + allant de 2.000 à 5.000m. “La première nuit, j’ai crevé deux fois alors que j’étais tubeless. C’était mauvais signe. Malgré cela, j’ai été tous les jours dans mes objectifs sauf dans les Alpes où il faisait vraiment froid. Il faisait notamment -2° au sommet d’un col, j’étais frigorifié. J’ai dû m’arrêter 45 minutes dans une boulangerie pour me réchauffer. ”

Après avoir traversé la Belgique, la France, la Suisse, l’Italie, Autriche, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l’Albanie, la Macédoine du Nord, et une partie de la Grèce, le Namurois a été contraint à l’abandon, à 100km de l’arrivée. “Le parcours était très gravel beaucoup plus que lors de la précédente édition, avec des passages bien techniques. Le premier jour, j’ai subi deux crevaisons alors que j’étais en tubeless, c’était mauvais signe. Par la suite, j’ai encore crevé beaucoup de fois avec une grosse série noire vers le 7e jour. Le pire, ce fut en Albanie. Là-bas, il n’y avait pas de route. Ce n’était que du gravel. Je me suis ensuite acheté un pneu de rechange, des rustines et des chambres à air supplémentaires car je savais qu’il restait une grosse portion de gravel, vers la fin. À ce moment-là, j’étais 29e au général, c’était pas mal. Mon objectif initial était un top 20/25. Malheureusement, durant la dernière nuit, j’ai été victime de plusieurs crevaisons car mes pneus étaient morts. À force, j’ai épuisé tout mon matériel de réparation. J’aurais pu prendre un taxi pour aller faire réparer mon vélo, mais j’aurais ensuite dû rouler pour revenir ou j’étais et enfin finir la course. Moralement, je n’étais pas chaud. L’an dernier, sur l’ensemble de la course, je n’ai crevé qu’une fois…”

Très déçu, Sébastien Warègne ne compte pas rester sur cet abandon et s’est inscrit ce lundi à une nouvelle course basée sur le même principe : Liège-Paris-Liège (1000km) dont le départ est prévu le 24 août.