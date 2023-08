Arbitre: Christophe Hentschel

Cartes jaunes: Lazitch, Cornet, Gall, Rémy, Gasparoto, Gendebien, Besson, Fiore

Buts: Perseo (1-0, 15e), Said (2-0, 30e), Perseo (3-0, 35e), Cornet (4-0, 53e)

ROCHEFORT: Lentz (61e, Boudry), Wilmots (45e, Rémy), Perseo (79e, Chen), Ouedraogo, Akwasi (Micha), Lazitch (79e, Vanig), Cornet (79e, Gasparoto), Said (61e, Étienne), Gosselain (45e, Senga), Fiore (45e, Gall), Englebert (61e, Geurde)

NAMUR: Herman, Vander Cammen, Baudot, Api-Kindanda, Sbaa, Fofana, Ghaddari, Besson, Alalabang, Khaida, Gendebien

L'Union Rochefortoise n'a pas laissé le temps à l'Union Namur d'exister. Pourtant, les Namurois se créaient les premières occasions du match, sans jamais réussir à cadrer. Rochefort ouvrait le score grâce à Perseo, présent à l'entrée de la surface pour reprendre un corner dévié. Quelques minutes plus tard, Said combinait avec Perseo qui servait Wilmots dans le rectangle, mais Sbaa dégageait de justesse le ballon. Perseo éliminait plusieurs hommes sur sa ligne pour ensuite servir Said, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Suite à une perte de balle namuroise, Ouedraogo récupérait le ballon et lançait Perseo qui concluait en deux temps. L'Union Namur n'avait eu que peu d'actions pour s'exprimer en première période. Dès la seconde mi-temps, Ouedraogo et Perseo combinaient pour servir Cornet, buteur le jour de son 33e anniversaire. En fin de rencontre, l'Union Namur pouvait réduire le score, mais Boudry effectuait un arrêt réflexe du pied.