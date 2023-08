Meux peut-il refaire le coup de l’an dernier en Coupe de Belgique

”Nous prenons cette rencontre au sérieux, mais la Coupe de Belgique sert avant tout de préparation. Le coach l’a bien rappelé cette semaine, sourit Antoine Boreux. Évidemment, ce que nous avons vécu la saison dernière était très chouette. Et si nous avons l’occasion de vivre à nouveau un tel match, ce sera avec plaisir. Mais la priorité, c’est le championnat. Je n’oublie pas qu’avant ce match à Saint-Trond, nous avions perdu quelques plumes en championnat. Inconsciemment, quand tu sais que tu vas affronter une D1, cela joue dans ton investissement. Et une fois que ce match était derrière nous, nous avons connu une belle période. En plus, cette année, avec la réforme, le championnat peut déboucher sur un vrai objectif. Ce qui n’était pas le cas l’an dernier où nous n’avions que la Coupe à jouer. Bref, nous allons jouer le coup à fond tout en sachant que si le parcours s’arrête avant la D1, ce ne sera pas une déception”

N’allez pas demander au capitaine des Verts des informations sur l’adversaire de ce dimanche. Hoger Op Kalken, puisque c’est de lui qu’il s’agit, évolue en D3 flamande. “Nous n’allons pas commencer à envoyer des mecs faire un rapport de scouting pour un match de Coupe de Belgique, raconte Antoine Boreux. Nous savons juste que la D3 dans le nord du pays, cela signifie un certain niveau. Notre adversaire réalise de belles saisons à cet échelon. Nous savons comment jouent généralement les équipes flamandes. Ce sera à nous de jouer notre jeu, en essayant d’intégrer les deux ou trois petites choses que le coach tente de mettre en place. Ce qui est bien, c’est de pouvoir jouer à la maison.”

Par rapport à la saison dernière, le groupe a un peu changé à Meux. “Idem au niveau du staff puisque nous avons un nouveau T2, un nouveau kiné et un nouveau préparateur physique. Ce dernier, je peux vous dire qu’il nous fait cravacher, lance Antoine Boreux. Cela nous fait du bien. En espérant que nous n’allons pas le payer plus tard. Concernant le reste de la préparation, cela se passe positivement. Nous avons pu jouer un amical chez nous face à Ciney mercredi, c’était un bon test. Nous avions déjà eu un amical à Loyers et un autre à l’Arquet. L’Arquet est une équipe qui joue bien au football, mais là-bas, les conditions n’étaient pas faciles. Sur le petit terrain synthétique, avec un éclairage catastrophique, ce n’était pas idéal.”