Chute pour Emeline Detilleux avant les Mondiaux de VTT : “J’espère que je pourrai bien tenir mon guidon ce samedi…”

Detilleux, qui a confirmé durant la première partie de saison sa fin d’exercice 2022 qui l’avait vue boucler l’exercice dans le top 40 mondial, est en forme. Las, jeudi soir, alors que tous les feux semblaient au vert, une chute au bas d’une descente est venue ternir cette couleur, obligeant même notre régionale à se rendre à l’hôpital.

“Mes deux mains sont bien gonflées et me font mal”, nous expliquait-elle vendredi après-midi. “Heureusement, aucune fracture n’a été objectivée. J’ai vraiment fait une bête erreur, dans une partie facile en plus. C’est râlant, mais cela fait partie du job. J’espère maintenant que je pourrai bien tenir mon guidon ce samedi. On verra… ”

Le marqué pas de chance dans toute sa splendeur pour celle qui est aujourd’hui classée 14e mondiale et qui était parvenue cette année pour la première fois de sa carrière à entrer dans un top 20 de Coupe du monde (19e à Val Di Sole, en Italie). D’autant plus dommage qu’elle allait démarrer en 2e ligne sur un parcours que par ailleurs elle apprécie.

“Nous sommes arrivés avec le team national lundi soir et avons été le reconnaître une première fois le lendemain”, expliquait-elle. “Il est très technique, avec quelques sauts et une côte large permettant les dépassements. Je me sentais en tout cas en forme avant la chute. Les bienfaits de mon stage italien de trois semaines en altitude en juillet… ”