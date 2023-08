Romain Fromont se donne un 7/10 pour sa première partie de saison

S’il a dû renoncer à l’épreuve de Francorchamps, à cause d’une blessure, le jeune homme est de retour au top de sa forme. Et il se montre plutôt satisfait de sa première partie de saison. “Je pense que je peux me donner un 7/10, confie-t-il. Je suis assez content. Je découvrais de nouveaux groupes et de nouveaux pilotes. Et la différence, c’est que désormais, c’est nettement mieux équilibré. Maintenant, le chrono est un vrai révélateur. Avant, vous aviez la catégorie des débutants et des nationaux. Certains restaient exprès chez les débutants afin de truster les premières places.”

On l’a dit, dans un coin de sa tête, Romain Fromont pense déjà à l’épreuve de Mettet. “Je suis impatient de rouler là-bas, souffle l’intéressé. Si j’ai bien une course à ne pas rater, c’est celle-là. C’est aussi pour cette raison que je ne vais pas prendre de risques inconsidérés à Chimay dans quelques jours. Hors de question d’être victime d’une mauvaise chute et de devoir faire l’impasse sur Mettet. Le programme avant Mettet ? Je vais aller rouler quelques fois pour des entraînements et j’irai à la finale du championnat de Belgique, prévue à Battice. Bref, j’ai encore quelques sorties avant de penser à la course à domicile. Mon entraînement ? Oh là, par exemple, je n’ai plus roulé depuis que je suis rentré de vacances en juillet. Il faut quand même une ou deux sessions pour retrouver le rythme et se remettre dedans. Je vais aussi deux fois par mois à Spa, mais ce n’est que du bitume là-bas. Donc, quand vous revenez sur la terre, vous avez besoin de reprendre vos marques.”

Le petit frère va arrêter

Dans la famille Fromont, on connaît évidemment Romain, mais les passionnés de belles cylindrées ont aussi fait la connaissance de Loïss, le petit frère. Mais le jeune garçon va bientôt ranger la moto dans le garage. “Je n’aurai plus le temps de continuer, dit-il. J’arrête en fin de saison. Les études et la vie professionnelle dans quelques années ne me permettront plus de rouler. ”

En deux ans à peine, Loïss Fromont avait pourtant montré de belles choses. “J’ai débuté en janvier 2022, se souvient-il. Avec un stage organisé par Fred Fiorentino. À ce moment-là, je ne savais pas si cela allait réellement me plaire. Mais j’ai enchaîné les entraînements à Mettet et je me suis inscrit au championnat de Belgique. Avec l’aide de mes parents, que je remercie encore, j’ai acheté ma première moto, une KTM. ”

Victime de quelques chutes et pas épargné par les problèmes mécaniques, Loïss Fromont a décidé de prendre une autre direction cette année en roulant désormais en Honda. “Avec l’ancienne moto de Roméo Fiorentino, précise-t-il. Il reste encore quelques beaux rendez-vous avant la fin de la saison. Et j’espère pouvoir réaliser de belles choses. ”