Alexandre Wauquaire préface la saison de P1 : “Biesme est le favori pour le titre”

La reprise en P1 namuroise, c’est pour ce week-end. Histoire de préfacer cette saison, nous avons donné la parole à Alexandre Wauquaire. Transféré à Aische cet été, l’ancien médian de Grand-Leez a suivi le mercato des clubs de P1. Et pour lui, un favori se dégage : Biesme. “Cette équipe était déjà très compétitive la saison dernière et Biesme s’est encore renforcé aux endroits où c’était nécessaire, juge Alexandre Wauquaire. Il manquait un petit truc au milieu de terrain. Avec l’arrivée de Romain Wackers et la présence de Louis Mollet, Biesme a sans doute le meilleur milieu de la série. Dans la ligne arrivée, c’était déjà costaud et en plus, Robin Leemans arrive. Et que dire de la puissance offensive. Lotte marquait déjà énormément l’an dernier. Cette année, il faut ajouter Pratz. Et ensuite, vous avez encore des jeunes comme Graulus et Lambert. Bref, c’est un groupe très complet. Avec un coach qui a de l’expérience, qui a déjà été champion et qui sait ce qu’il faut faire pour l’être. Mentalement, Biesme me semble mieux préparé que l’an dernier.”