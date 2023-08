Rochefort a terminé son mercato d’exception avec l’arrivée d’un dixième joueur, en la personne de Nelson Azevedo. Joueur d’expérience en provenance de la RAAL, Nelson vient compléter un secteur offensif déjà très bien fourni. Remarquable en Youth League avec Anderlecht en 2017, il avait notamment planté un doublé contre le PSG.

Explosif sur les premiers mètres, dribbleur et polyvalent, le mariage entre les deux parties n’était qu’une question de jours. Son transfert était d’ailleurs sur la table de Jeffrey Rentmeister et Nicolas Lhoist depuis le début de l’été et l’arrivée de Nicolas Frutos à la RAAL. Mais ce n’est qu’à quelques jours de la reprise du championnat que l’ancien espoir des Mauves et du Standard a finalement pu rejoindre un club unioniste ambitieux. "Le recrutement de Rochefort m’a particulièrement attiré. Je voulais rejoindre une équipe ambitieuse et je ne pense pas me tromper", avance-t-il.

La présence de Fiore et de Lazitch a facilité son arrivée, deux joueurs avec qui il a été champion de D2 ACFF en 2022, avec les Loups. "On connaît très bien cette division. C’est pour cela qu’on apporte notre expérience. Le noyau est très qualitatif. Je suis certain qu’on pourra réaliser de belles choses tous ensemble", ajoute l’ailier de 25 ans. Malgré deux blessures la saison dernière, le Belgo-Portugais n’est pas venu pour faire de la figuration. "Je ne suis pas descendu pour être sur le banc", ne cache pas celui qui s’est entraîné pour la première fois avec le groupe mercredi. Et ce n’est pas son petit gabarit (1,72 m) qui va le freiner. "Tout le monde se tire vers le haut. C’est la base dans une équipe ambitieuse." Qualifié, Nelson Azevedo pourrait faire ses débuts en Coupe ce samedi.

Le match

Rochefort - Malines (s. 20 h)

Arbitre: Soors

Noyau: Uhia, Laloux et Gosselain sont en revalidation. Ouedraogo est blessé. Lucas Geurde est suspendu (deux jaunes). Jeffrey Rentmeister dévoilait sa sélection après le dernier entraînement, ce vendredi soir.

Rochefort n’a pas encore commencé son championnat que tous les yeux seront déjà rivés sur le Parc des Roches, ce samedi. Jeffrey Rentmeister et ses hommes reçoivent le RC Malines (D2 VV), pour le cinquième tour de la coupe de Belgique. La dernière fois que les Unionistes avaient atteint cet échelon, c’était en 2020, face au RWDM. Après sa qualification à Winkel, Rochefort veut en remettre une couche. "Si on peut faire un petit exploit, ce serait incroyable, affirme Marten Wilmots. On espère aller le plus loin possible (au 6e tour, ce serait chez le vainqueur de Tessenderlo-Hamoir). Je prends cette coupe de Belgique comme un plaisir. C’est quand même plus glorieux de sortir face à une D1 ", précise le médian droit.

À l’aube d’une semaine chargée avec un déplacement lointain mercredi à Tournai suivi, samedi de la venue de La Calamine, Rochefort veut éviter de jeter toutes ses forces dans cette Croky Cup, qui a déjà éloigné Nathan Gosselain des terrains pour plusieurs mois. "On n’a pas l’habitude de jouer trois fois par semaine. Ça jouera sur les organismes. Mais le noyau est large et de qualité", rassure Wilmots.