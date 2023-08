Coupe de Belgique : Onhaye a réduit Rebecq au silence

Les Walhérois avaient prévenu qu’ils joueraient leur chance à fond, pour disputer le sixième tour de l’épreuve pour la deuxième fois en trois éditions. Ils ont touché au but en sortant une grosse prestation collective, qui éclipsa presque l’absence de “Lambi” (déchirure) et mit surtout sous l’éteignoir leur adversaire, d’un bout à l’autre du match. “On a mis beaucoup d’impact et on est allé les chercher haut, pour les empêcher de jouer vite, tout en fermant bien l’intérieur du jeu”, analysait, après coup, Lionel Brouwaeys. L’unique tir cadré de Rebecq, repoussé des poings par De Vriendt, est venu des pieds de Coulibaly. On était dans les arrêts de jeu du premier acte et les visités menaient déjà de deux buts, sur des frappes bien croisées de Gilain, en appui sur Lorenzon, et du déroutant Guerri, faisant glisser Da Silva sur le synthétique. “On avait une grosse envie d’aller chercher la victoire, confiait le capi” FG” Gilain. On ne les a jamais laissés jouer, en les agressant constamment, dans le bon sens du terme. Mais à la mi-temps, on s’est aussi rappelé le scénario de Tournai, en se disant que rien n’était fini. On a donc continué à gérer très sérieusement. C’est vraiment super pour le club et nos supporters, qui étaient déjà là lors de nos déplacements et nous suivent de plus en plus.”