Pluie de buts et un scénario complètement fou à Rochefort

La seconde période était digne d’un des scénarios les plus fous. Akwasi relançait les siens en s’imposant devant toute la défense des visiteurs. La Calamine trouvait à nouveau la faille dès la remise en jeu via Gilon, qui remportait son duel face à Lentz. Akwasi signait un triplé en reprenant un corner en deux temps, quelques minutes après. Servi dans un trou de souris, Azevedo ouvrait son compteur pour mettre Rochefort aux commandes pour la première fois. Un attaquant répondant à un autre, Gilon s’illustrait à nouveau sur la remise en jeu des siens pour recoller au score et signer aussi un triplé. Rochefort, qui croyait avoir tout vu dans cette partie, n’était pas au bout de ses peines, mais pouvait remercier Englebert qui sauvait deux ballons sur la ligne. Au tour de Mignon de recaler un ballon de justesse sur la ligne après une tête de Lazitch. Après de multiples rebondissements, Azevedo assurait aux Famennois la victoire, sur un magnifique coup franc enroulé et embrasant le Parc des Roches.

"On est passé par toutes les émotions, résumait Nelson Azevedo. C’était difficile. La manière n’y était pas, mais le plus important, c’est la victoire. J’ai signé ici pour gagner. Des scénarios comme ça, j’en rêve chaque semaine. Ça fait plaisir de mettre deux buts pour ma première en championnat au Parc."

"Parfois, le foot est cruel"

Le coach Alexandre Di Gregorio avait évidemment du mal à réaliser qu’il repartait les mains vides après avoir mené trois fois au Parc: "On ne boxe pas dans la même catégorie. Pourtant, s’il y a une équipe qui devait gagner, c’est bien nous. Parfois, le football est magnifique, mais cruel aussi. Les gars ne doivent pas être déçus de leur prestation. Chapeau à Rochefort. Nous, on continue à apprendre."

Rochefort 5 - La Calamine 4

ROCHEFORT: Lentz, Lazitch, Fiore, Akwasi, Senga, Englebert, Remy, Perseo, Said, Wilmots (69e Ouedraogo), Azevedo (90e Gall).

LA CALAMINE: Mignon, Hubert, Cornet, Libert, Hungs, Seewald, Mollers, Thielen, Bennane (79e Belle), Gilson, Lazzari.

Arbitre: Ledda.

Cartes jaunes: Lazitch, Bennane, Said.

Buts: 6e Gilon (0-1) 16e Akwasi (1-1), 42e Bennane (1-2), 62e Akwasi (2-2), 63e Gilon (2-3), 71e Akwasi (3-3), 75e Azevedo (4-3), 77e Gilon (4-4), 88e Azevedo (5-4).