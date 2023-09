Course à pied et pekets au Relais Wallon 2023 à Namur : l’ARCH en force dans le parc d’Amée (PHOTOS & VIDÉO)

Rappel du concept à la fois simple et efficace. Il s’agit d’une course par équipes de 4 participants, sur une boucle de 2,5 km à parcourir à 4 reprises. Le premier coureur boit un peket et se lance ensuite dans la course. À chaque boucle accomplie, un coureur de l’équipe le rejoint, ils boivent ensemble un autre peket puis se lancent dans une nouvelle boucle. Et ainsi de suite jusqu’à l’arrivée…

À lire aussi

Comme ces deux dernières années, ce sont les Archers, Florian Howet, Alexandre Cellier, Thibaut Marmignon et Adrien Noël qui l’emportent.

Chez les filles, de justesse, les Archères s’imposent au sprint.

Dans la catégorie mixte, superbe 3e place des M&M’s, avec Romain Paul, Alexis Matthys, Nicolas De Cocker et Amandine Ollinger.

Ce jeudi soir, le Relais Wallon remet le couvert au parc Monceau, à Charleroi.

À lire aussi

Les photos du Relais Wallon 2023 à Namur