Meux ne rêve pas, il tient son nouveau match de gala en Coupe de Belgique

Quelques instants plus tard, Gaux ajustait une splendide reprise de volée sous la barre de Bartholomé. Un peu perdus jusque-là, les Meutis allaient alors profiter de ce but pour équilibrer les échanges. Habay était plus entreprenant et monopolisait le ballon, mais ne se créait pas de réelles opportunités devant le but de Libertiaux.

"Anderlecht ou Standard"

Au retour des vestiaires, il apparaît clairement que l’équipe namuroise a resserré les lignes. Elle impose un jeu plus physique à Habay, qui n’a pas suffisamment d’arguments à opposer dans ce registre. D’autant plus que Poncelet, le solide pare-chocs habaysien, devait tempérer son engagement, ayant écopé d’une carte jaune en fin de première mi-temps. À moins d’un quart d’heure du terme, Smal se bat pour récupérer une balle sur son flanc gauche. En deux passes, le ballon parvient à Kinif, dont le centre en retrait trouve Smal, qui avait intelligemment poursuivi son effort (1-2). Les quinze dernières minutes seront typiques de ce genre de match couperet: l’équipe qui mène tente de gagne du temps et l’équipe menée essaie d’amener le plus vite possible le danger devant le but. Mais ni la réorganisation tentée par Sam Petit ni un dernier coup de tête de Molinari ne changeront le score. Meux réalise l’exploit de s’offrir un déplacement dans un stade de Pro League pour la deuxième fois en deux ans. Chapeau !

En attendant le tirage au sort, programmé ce lundi midi (1/16es de finale les 30, 31 octobre et 1er novembre), les joueurs se projetaient déjà vers cette apothéose, à l’instar de Jonathan Coquelle: "Personnellement, j’ai déjà joué sept fois contre des équipes de Pro League, mais jamais contre une des plus prestigieuses. Je crois que c’est le bon moment. Évidemment j’aimerais défier Anderlecht ou le Standard."

Mais avant, il y a un match de championnat à bien préparer, mercredi à domicile face à La Louvière.

Habay 1 – Meux 2

Arbitre: Jamar.

Cartes jaunes: Gaux, Kinif, Paquet, Poncelet, Palate, Vialette, Libertiaux, Marion.

Buts: Reyter (1-0, 9e), Gaux (1-1, 18e), Smal (1-2, 77e).

HABAY: Bartholomé, Vialette, Moutschen (76e Duracak), Reyter, Poncelet, Gillet (15e Déom), Lamotte, Serwy, Thomas, Léonard (67e Monaville), Copette (76e Molinari).

MEUX: Libertiaux, Boreux, Sleeuwaert, Van Hyfte, Palate, Smal, Rouffignon, Marion, Gaux (60e Gauchet), Paquet (60e Rosy), Kinif (88e Coquelle).