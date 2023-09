Grégory Perseo, le monsieur assists de Rochefort : “Je préfère délivrer des assists que marquer”

Au sein de cette ligne offensive, on retrouve Grégory Perseo, monsieur assists du côté de Rochefort puisque son compteur affiche déjà cinq passes décisives après trois journées de championnat à peine. “Cinq assists sur les neuf buts que nous avons inscrits, je suis assez satisfait de mon rendement en ce début de saison. Je préfère clairement délivrer des assists que marquer. C’est un rôle qui me convient très bien”, indique le n°7 rochefortois.

En signant un neuf sur neuf d’entrée, les promus ont confirmé qu’il faudrait compter avec eux cette saison dans cette D2 ACFF. Les joueurs ne se cachent pas, Rochefort a de grandes ambitions dans ce championnat. “Neuf sur neuf, nous sommes en tête du classement en compagnie de Mons : on peut parler d’un début de saison rêvé. Notre objectif est clairement de jouer les premiers rôles. Notre ambition est de faire partie de ce Top 3 et de monter d’un échelon en fin de saison. Personne au sein du club ne le cache, nous abordons donc les matchs les uns après les autres et on verra bien en fin de saison si nous avons pu atteindre notre objectif”, confirme Grégory Perseo.

Des ambitions que l’équipe peut atteindre, elle qui dispose de solides atouts et de joueurs capables de faire la différence à n’importe quel moment, comme on a pu le voir mercredi soir sur la pelouse de Ganshoren. “En inscrivant le premier but très tôt dans la rencontre, nous sommes restés dans la gestion avant de tuer notre adversaire en deuxième mi-temps. Quand Ganshoren a décidé de pousser, on a opté pour l’option contre-attaque et ça a bien fonctionné, avec du réalisme de notre côté. C’est très encourageant pour la suite.”