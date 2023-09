Lorens Lecertua : “Je ne pouvais pas rêver mieux”

Non seulement il est parvenu à remplir sa mission mais en plus, il l’a fait en vainquant les éléments avec une météo jonglant entre drache et plein soleil. “En réalisant les deux pole positions, j’avais toutes les cartes en main pour obtenir un bon résultat”, commente-t-il. “La course 1 n’a duré que 5 minutes et un tour en raison des nombreuses neutralisations et de la pluie battante. Un véritable sprint, où il a fallu gérer la pression ! Tous mes adversaires étaient prêts à passer à l’attaque. Je suis donc très heureux d’avoir pu leur résister dans ces circonstances difficiles”. Lecertua allait ensuite parachever son oeuvre dans la course 2. “J’ai pris un très bon départ avant de creuser directement un écart”, analyse Lorens. “J’ai ensuite pu gérer mes pneumatiques jusqu’à l’arrivée. En finissant avec plus de cinq secondes d’avance sur mon plus proche poursuivant, j’ai pu profiter de mon succès. Avec mes origines espagnoles, c’est un peu comme si j’avais remporté une course à la maison”.

Le jeune loup peut naturellement se gargariser d’une telle réussite sur les terres de ses aïeuls. “Je ne pouvais pas rêver mieux. Les conditions météorologiques changeantes nous ont donné du fil à retordre, mais le meeting s’est parfaitement déroulé pour moi et pour l’équipe dans l’optique du titre. Je dois désormais conclure. Mon objectif sera d’être champion à l’issue de la première course au Castellet. Je vais donc aborder cette dernière épreuve comme les autres. Avec beaucoup de sérieux et la volonté d’être omniprésent aux avant-postes. Je devrai être à la fois intelligent et ne pas trop calculer”

Ayant pris une grande option pour le titre avec 26 points d’avance sur son premier rival, Lorens jouera sa balle de match dans le Var les 7 et 8 octobre.